Roma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - L'attesa è finita. Alle ore 20.45, allo stadio Olimpico, Roma e Inter si affrontano nel settimo turno del campionato di Serie A. Gian Piero Gasperini, in nerazzurro per poche settimane tra luglio e settembre 2011, sfida Cristian Chivu, esploso da calciatore proprio con i giallorossi prima di vincere tutto a Milano. Di fronte la miglior difesa del torneo, quella capitolina, con appena due gol subiti, e l’attacco più prolifico, quello meneghino, già a quota 17 reti dopo sole sei gare. In caso di successo i padroni di casa potrebbero balzare da soli in vetta alla classifica qualora il Napoli di Conte non dovesse riuscire a battere il Torino (match sempre sabato 18 ottobre ma alle 18). Se, invece, dovessero essere Lautaro e compagni a conquistare il bottino pieno aggancerebbero proprio gli avversari. Avvio super per la Roma che a parte il passo falso interno contro i granata alla terza giornata (1-0 firmato Giovanni Simeone) hanno battuto di misura Bologna, Pisa e Lazio prima di piegare l’Hellas Verona 2-0 e la Fiorentina 2-1 in rimonta al Franchi nell’ultima uscita prima della sosta per le nazionali. L'Inter, invece, è partita con il freno a mano tirato. Dopo il rotondo 5-0 rifilato al Torino al debutto, infatti, i nerazzurri hanno rimediato due sconfitte di fila perdendo 2-1 in casa contro l’Udinese e con un clamoroso 4-3 all’Allianz Stadium contro la Juve. Al rientro dalla prima pausa, però, la squadra ha ingranato la marcia e ha inanellato un filotto di tre successi consecutivi: 2-1 al Sassuolo e 4-1 alla Cremonese al Meazza, in mezzo il 2-0 al Cagliari in trasferta. Con 218 precedenti già in archivio, l’Inter è l’avversaria affrontata più vuole dalla Roma nella sua storia. Il bilancio dice 98 vittorie nerazzurre, 57 pareggi e 63 successi giallorossi. Insomma, all'Olimpico si affrontano due big del nostro campionato: non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.