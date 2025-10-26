Sassuolo-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

REGGIO EMILIA - Reduce dalle sconfitte interne contro Inter (1-0) e Viktoria Plzen (1-2), la Roma cerca il riscatto e alle ore 15 fa visita al Sassuolo al Mapei Stadium nell'ottavo turno di Serie A. I giallorossi non perdevano tre gare consecutive in casa tra tutte le competizioni - alle due già citate va aggiunto lo 0-1 contro il Lilla in Europa League - dall'aprile 2011, quando in panchina c'era Vincenzo Montella. Nonostante ciò, in caso di successo a Reggio Emilia la formazione di Gian Piero Gasperini tornerebbe in vetta alla classifica insieme al Napoli, vittorioso 3-1 al Maradona contro l'Inter, superando oltre ai nerazzurri anche il Milan, fermato sul 2-2 dal Pisa nell'anticipo del venerdì al Meazza. Sono invece in uno stato di grazia i neroverdi di Fabio Grosso che dopo una partenza con il freno a mano tirato - tre punti nelle prime quattro, frutto del successo casalingo contro la Lazio (1-0) - nelle ultime tre gare hanno battuto Udinese (3-1) e Verona (0-1) prima di impattare sullo 0-0 al Via del Mare contro il Lecce.
Sassuolo-Roma: diretta tv e streaming
Sassuolo-Roma, gara valida per l'ottavo turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; I.Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Turati, Missori, Coulibaly, Cande, Volpato, Iannoni, Wranckx, Lipani, Fadera, Moro, Cheddira, Pierini.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, M. Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ziolkowski, Ghilardi, Sangarè, Rensch, Tsimikas, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy, Ferguson, Pisilli, Dovbyk, Bailey.
ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. ASSISTENTI: Berti-Fontemurato. IV UFFICIALE: Fabbri. VAR: Pezzuto. ASS. VAR: Sozza.
