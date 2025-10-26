Sassuolo-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

SEGUI SASSUOLO-ROMA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Sassuolo-Roma: diretta tv e streaming

Sassuolo-Roma, gara valida per l'ottavo turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; I.Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Turati, Missori, Coulibaly, Cande, Volpato, Iannoni, Wranckx, Lipani, Fadera, Moro, Cheddira, Pierini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, M. Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ziolkowski, Ghilardi, Sangarè, Rensch, Tsimikas, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy, Ferguson, Pisilli, Dovbyk, Bailey.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. ASSISTENTI: Berti-Fontemurato. IV UFFICIALE: Fabbri. VAR: Pezzuto. ASS. VAR: Sozza.

