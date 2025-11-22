Fiorentina-Juve 1-1: il Franchi insulta Vlahovic, l'altro "zingaro" Kostic punisce, Mandragora salva

Oltre il risultato, che lascia la Juventus sempre più lontana dalle zone alte con il secondo pari consecutivo in campionato, il terzo contando anche la Champions, e la Fiorentina desolatamente ultima in fondo alla classifica nonostante il punto preso suoni come una vittoria, principale gioia stagionale finora, c'è lo scandalo degli insulti dei trogloditi di Firenze: come ogni anno, come sempre, nonostante i richiami del presidente della Fifa, nonostante i modi per punire le società ci siano eccome se la "giustizia" sportiva volesse metterli in pratica, al Franchi va in scena lo spettacolo indegno degli insulti a Vlahovic, ormai accettati come fosse dovuto, parte integrante del benvenuto in uno stadio che ha fatto dello "Juve merda" la sua ragione di vita. E si torna a sentir dare dello zingaro come se fosse normale, con la pantomima dell'arbitro che minaccia sanzioni ma non ha il coraggio di imporle e la successiva, annunciata, disarmante pantomima del giudice sportivo che comminerà la multina. E lo spettacolo del degrado e del razzismo può continuare nell'ipocrisia assoluta. E non si dica che sono singoli, che sono isolati, che è solo perché Dusan è un ex: andatelo a dire a Zhegrova, umiliato per tutto il riscaldamento e richiamato da Spalletti quando aveva iniziato a rispondere a quelle parole infami.