Vlahovic umilia Pablo Marì, rigore solare ma il Var Guida e Doveri oltre l'imbarazzo: fallo contro!

Incredibile quanto successo nel corso del primo tempo di Fiorentina-Juventus. Su una palla in profondità, Vlahovic ha sfidato in un uno contro uno Pablo Marì e con un bellissimo tunnel di tacco l'ha superato di netto. Il difensore viola e l'attaccante bianconero si sono quindi spinti e strattonati in area di rigore, con il serbo che è stato trascinato a terra in quello che sembrava essere un palese calcio di rigore in favore della squadra di Spalletti. L'arbitro Doveri (qui tutti i precedenti) ha subito fischiato il penalty, ma dopo essere stato richiamato dal Var da Guida ha poi cambiato idea e ha fischiato punizione in favore della Fiorentina.

Niente rigore su Vlahovic, la scelta in Fiorentina-Juventus Ma come mai l'arbitro Doveri ha annullato il rigore in favore della Juventus? A spiegarlo è stato lo stesso arbitro che dopo la revisione al Var ha annunciato a tutto lo stadio il motivo della scelta: "A seguito di revisione il numero 9 della Juventus commette fallo. Calcio di punizione per la Fiorentina". Guida al Var rivedendo le immagini deve aver pensato che l'azione non meritasse di essere punita con un calcio di rigore e Dover dopo aver rivisto il tutto ha concordato, annullando il penalty. Una scelta che ha generato non poche polemiche visto che il fallo del difensore viola sembrava chiarissimo. Pablo Marì è stato saltato di netto da Vlahovic, poi inizia un duello di strattoni nel quale poi il difensore ha la peggio e si tira giù l'avversario. Punire il giocatore della Juve è una decisione che nessuno che abbia giocato a calcio può condividere.