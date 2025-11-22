In campo per tornare al successo. Dopo due pareggi di fila prima della sosta (in Champions con lo Sporting e nel derby col Torino), la Juve al Franchi contro la Fiorentina prova a ritrovare i 3 punti così da avvicinarsi alle zone altissime della classifica. Paolo Vanoli , neo tecnico viola, ha caricato a 1000 la sfida contro i bianconeri in conferenza. Sfida che verrà sicuramente sentita dagli ex di turno: da Fagioli a Kean , passando per Nicolussi Caviglia e Mandragora . Partita particolare anche per Luciano Spalletti , che in provincia di Firenze (precisamente a Certaldo) ci è nato e che ha iniziato il suo percorso da giocatore proprio nel settore giovanile viola. Eppure il messaggio del tecnico juventino alla vigilia è stato chiarissimo: "Io ho sempre rispettato tutti, non ho debiti con nessuno a livello morale. Sono sereno a essere allenatore della Juve anche dentro lo stadio di Firenze ... Che si faccia vedere che siamo gente da Juventus, professionisti da Juventus ".

17:22

Ferrari, le dichiarazioni del dg della Fiorentina

Il direttore generale ha parlato subito di Vanoli a Dazn: "Sono state due settimane intense e i ragazzi hanno reagito molto bene. Ci è piaciuta la sua voglia e consapevolezza di calarsi in una realtà come quella in cui ci troviamo oggi ma anche la rabbia che dobbiamo tirare fuori tutti noi". Poi ha proseguito: "I ragazzi erano stanchi, i carichi di lavoro sono stati importanti ma stanno bene. Siamo consapevoli della stagione ma oggi per noi è La partita. Sarebbe bellissimo ripartire da qui, con mentalità e una prestazione diversa". Su Ranieri: "Per noi è un ragazzo eccezionale, che arriva con tanta rabbia. Quando era in prestito contro di noi faceva grandi prestazioni. Ha una voglia agonistica incredibile e se lo merita".

17:19

Pablo Marì carica la Fiorentina

"Per noi è una partita speciale, molto importante per la città e i tifosi. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane e il mister ci ha portato grande consapevolezza e vogliamo metterlo in campo. Non pensiamo oltre, guardiamo solo a oggi. Affrontiamo una grandissima squadra e dovremo fare una grandissima partita" - ha detto il difensore della Fiorentina a Dazn.

17:16

Locatelli prima di Fiorentina-Juve

Queste le parole del capitano bianconero a Dazn: "Siamo carichi, è un campo difficile e una squadra forte ma sappiamo cosa fare. Vogliamo portare a casa i tre punti. La loro classifica non rispecchia la loro rosa, noi dobbiamo concentrarci e fare una grande partita e vincere".

17:14

Fuori Gatti e Gudmundsson

Spalletti ha deciso di puntare su Kelly e non su Gatti al centro della difesa, mentre Vanoli ha deciso di optare per la doppia coppia in attacco e non su Gudmundsson. Due esclusioni importanti per cercare di fare qualcosa di diverso.

17:06

Fiorentina, la formazione ufficiale

Gli undici giocatori scelti da Vanoli contro la Juventus:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Gudmundsson, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio.

17:01

Juventus, la formazione ufficiale

Gli undici titolari scelti da Spalletti per la sfida contro la Fiorentina:



Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Openda, Miretti, Joao Mario, David, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe.

16:55

Il paragone tra Kean e Yildiz

Il confronto tra i due giocatori con i dati Opta: