In campo per tornare al successo. Dopo due pareggi di fila prima della sosta (in Champions con lo Sporting e nel derby col Torino), la Juve al Franchi contro la Fiorentina prova a ritrovare i 3 punti così da avvicinarsi alle zone altissime della classifica. Paolo Vanoli, neo tecnico viola, ha caricato a 1000 la sfida contro i bianconeri in conferenza. Sfida che verrà sicuramente sentita dagli ex di turno: da Fagioli a Kean, passando per Nicolussi Caviglia e Mandragora. Partita particolare anche per Luciano Spalletti, che in provincia di Firenze (precisamente a Certaldo) ci è nato e che ha iniziato il suo percorso da giocatore proprio nel settore giovanile viola. Eppure il messaggio del tecnico juventino alla vigilia è stato chiarissimo: "Io ho sempre rispettato tutti, non ho debiti con nessuno a livello morale. Sono sereno a essere allenatore della Juve anche dentro lo stadio di Firenze ... Che si faccia vedere che siamo gente da Juventus, professionisti da Juventus".
17:22
Ferrari, le dichiarazioni del dg della Fiorentina
Il direttore generale ha parlato subito di Vanoli a Dazn: "Sono state due settimane intense e i ragazzi hanno reagito molto bene. Ci è piaciuta la sua voglia e consapevolezza di calarsi in una realtà come quella in cui ci troviamo oggi ma anche la rabbia che dobbiamo tirare fuori tutti noi". Poi ha proseguito: "I ragazzi erano stanchi, i carichi di lavoro sono stati importanti ma stanno bene. Siamo consapevoli della stagione ma oggi per noi è La partita. Sarebbe bellissimo ripartire da qui, con mentalità e una prestazione diversa". Su Ranieri: "Per noi è un ragazzo eccezionale, che arriva con tanta rabbia. Quando era in prestito contro di noi faceva grandi prestazioni. Ha una voglia agonistica incredibile e se lo merita".
17:19
Pablo Marì carica la Fiorentina
"Per noi è una partita speciale, molto importante per la città e i tifosi. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane e il mister ci ha portato grande consapevolezza e vogliamo metterlo in campo. Non pensiamo oltre, guardiamo solo a oggi. Affrontiamo una grandissima squadra e dovremo fare una grandissima partita" - ha detto il difensore della Fiorentina a Dazn.
17:16
Locatelli prima di Fiorentina-Juve
Queste le parole del capitano bianconero a Dazn: "Siamo carichi, è un campo difficile e una squadra forte ma sappiamo cosa fare. Vogliamo portare a casa i tre punti. La loro classifica non rispecchia la loro rosa, noi dobbiamo concentrarci e fare una grande partita e vincere".
17:14
Fuori Gatti e Gudmundsson
Spalletti ha deciso di puntare su Kelly e non su Gatti al centro della difesa, mentre Vanoli ha deciso di optare per la doppia coppia in attacco e non su Gudmundsson. Due esclusioni importanti per cercare di fare qualcosa di diverso.
17:06
Fiorentina, la formazione ufficiale
Gli undici giocatori scelti da Vanoli contro la Juventus:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Gudmundsson, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio.
17:01
Juventus, la formazione ufficiale
Gli undici titolari scelti da Spalletti per la sfida contro la Fiorentina:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Openda, Miretti, Joao Mario, David, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe.
16:55
Il paragone tra Kean e Yildiz
Il confronto tra i due giocatori con i dati Opta:
16:47
Juve al top sulle palle inattive
Sfida importante tra la Juventus, regina delle palle inattive in questo campionato, e una Fiorentina che proprio sui calci da fermo ha mostrato le sue fragilità più evidenti. I bianconeri hanno già messo a segno otto reti da situazione statica, un bottino che pesa e che spesso ha indirizzato partite complicate. Di queste, ben cinque sono nate da sviluppi di corner: un primato che la squadra di Spalletti condivide solo con Inter e Cremonese. Dall’altra parte, la Viola ha incassato dieci gol su calcio piazzato, un dato che preoccupa e che Vanoli dovrà necessariamente correggere.
16:32
Fiorentina-Juve: i numeri delle ultime giornate
La Fiorentina non sta vivendo un momento positivo in campionato e nelle ultime sei giornate ha raccolto due pareggi e quattro sconfitte. Prima della sosta il cambio in panchina con Vanoli a prendere il posto di Pioli e ora il lavoro per uscire dalla zona retrocessione. L'ultima gara è terminata 2-2 sul campo del Genoa. Dall'altra parte anche la Juve ha deciso di cambiare allenatore: via Tudor e dentro Spalletti che in campionato ha raccolto quattro punti in due gare: la vittoria a Cremona e poi lo 0-0 nel derby col Torino.
16:20
Nedved e il messaggio alla Juve su Yildiz
Nedved ha elogiato senza riserve la crescita della nazionale turca, sottolineando come abbia oggi “un’ottima nazionale” e aggiungendo di “sperare di vederla negli Stati Uniti” per il Mondiale del 2026 vista la presenza ai playoff come l'Italia. Le sue parole hanno poi preso una direzione ben precisa quando il discorso è caduto su Kenan Yildiz: "È un giocatore fantastico. Molto giovane ma già di grandissimo, grandissimo, qualità e sarà sempre meglio in futuro".
16:11
Yildiz, pericolosità Juve. E c'è una curiosità legata alla Fiorentina...
Kenan Yildiz sta vivendo una stagione da protagonista assoluto, capace di unire fantasia e concretezza. Con 26 conclusioni tentate e 24 occasioni create, è uno dei soli due giocatori in Serie A a superare quota 20 in entrambe le voci, insieme a Nico Paz. Numeri che certificano la sua centralità nel progetto tecnico. Curiosamente, il turco non è ancora mai partito titolare in Serie A solo contro Fiorentina e Bologna.
16:00
Le probabili scelte di Spalletti per la Fiorentina
Mancano un paio di ore al fischio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Juve. Per Spalletti un paio di dubbi, legati soprattutto alle condizioni di Vlahovic e dei giocatori rientrati dalle nazionali. Il serbo potrebbe partire dall'inizio, anche se è acceso il ballottaggio con Openda. David è l'ultimo rientrato dagli impegni con il Canada e dunque dovrebbe partire dalla panchina. Un dubbio anche sulla trequarti per i bianconeri.
Stadio Artemio Franchi - Firenze