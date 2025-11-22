Spalletti post Fiorentina: Juve a testa bassa nello spogliatoio e su Openda e David ammette l'errore

Cambia l'allenatore, continua la pareggite per la Juve . Dopo lo 0-0 contro il Torino, infatti, la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato solo un punto anche contro la Fiorentina . Alla rete di Kostic ha risposto quella di Mandragora , ma a far discutere è stata la scelta dell'arbitro Doveri sul rigore prima concesso e poi negato a Vlahovic. Alla fine i bianconeri sono costretti ad accontentarsi di un pareggio, che però non fanno contenti i tifosi della Vecchia Signora. Al temine dell'incontro l'allenatore della Juventus è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo. Abbiamo fatto degli errori che probabilmente dal punto di vista della qualità non possiamo fare perchè il nostro livello deve essere superiore a quello che abbiamo fatto vedere. Dobbiamo alzare il livello di tutto per venire in campi insidiosi come questo e vincere . La Fiorentina aveva voglia di reagire, ha un allenatore che sa dargli una carica emotiva, lo conosciamo bene, però noi siamo stati scelti per fare di più".

Juventus, Spalletti: "Dobbiamo ambire a lottare per lo scudetto, non allo scudetto"

Sulle ambizioni ha aggiunto: "Dobbiamo ambire a lottare per lo scudetto, non allo scudetto. Penso di poter far dare di più di quello che abbiamo fatto vedere oggi. Il silenzio dei giocatori quando sono rientrati nello spogliatoio sottolinea che anche loro non sono contenti e questo mi fa piacere. Ma poi bisogna andare in campo e fare un calcio differente". Poi su Yildiz ha aggiunto: "L'abbiamo trovato poco, abbiamo fatto girare troppo la palla, sbagliando spesso il passaggio. Lui nel primo tempo ha giocato più al centro, nel secondo più sul centrosinistra, ma dobbiamo trovarlo di più. Dobbiamo giocare di più sulla punta e verticalizzare di più".

"Cori contro Vlahovic? Dobbiamo farla finita"

Sui cori contro vlahovic: "Dusan ha carattere di quelli che più gli vanno addosso e più reagisce in maniera positiva. Da un punto di vista sociale dobbiamo farla finita per usare gli stadi per cose che non hanno senso nello sport. Più ci si mette a capirlo e più andiamo a imbruttire quello che è lo sport più bello del mondo. Senza sarebbe una vita più triste ma dobbiamo migliorare anche in questo".