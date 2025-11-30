Roma-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Roma ospita il Napoli all’incontro valido per la 13ª giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, reduci dal successo sul Midtjylland in Europa League, si presentano all’appuntamento con 27 punti che tengono i giallorossi in piena corsa Scudetto con un ritardo di una lunghezza dal Milan capolista, che sabato 29 ha a sua volta sconfitto la Lazio a San Siro. Dall’altra parte del campo ci sono i campioni d’Italia in carica, la cui classifica riporta 25 punti e dunque aperta all'aggancio in vetta. Gli azzurri sono chiamati a dare continuità al successo sull’Atalanta, a cui è seguita la vittoria in Champions contro il Qarabag, che ha riportato il sorriso nello spogliatoio dopo il ko di Bologna che aveva provocato la dura reazione di Antonio Conte. La prossima giornata, la Roma scenderà in campo a Cagliari (07/12), mentre il Napoli riceverà la Juventus di Luciano Spalletti - che allo Stadium ha vinto in rimonta sul Cagliari - all’appuntamento previsto per le 20.45 di domenica 7.