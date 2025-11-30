Pisa-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PISA - Reduce dal doppio ko in campionato nel derby contro il Milan (1-0) e in Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid (2-1), l'Inter cerca il riscatto e alle ore 15 sfida il Pisa alla Cetilar Arena nel match valido per la 13ª giornata di Serie A. I nerazzurri fin qui si sono dimostratri grandi con le piccole ma piccoli con le grandi: non è infatti un caso che, a parte il passo falso alla seconda al Meazza contro l'Udinese (1-2), le altre sconfitte in campionato siano arrivate contro la Juve (4-3 all'Allianz Stadium dopo essere andati avanti 2-3), il Napoli (3-1 al Maradona) e nel derby appunto (1-0 firmato Pulisic). Tutti match nei quali la squadra di Cristian Chivu per larghi tratti ha comandato il giocato, un dato che evidenzia due grandi problemi: lo scarso cinismo sotto porta e una retroguardia che spesso si è fatta sorprendere alla prima vera occasione creata dagli avversari. A Pisa, dunque, il tecnico rumeno cerca risposte, per mettersi alle spalle i risultati dell'ultima settimana e rimanere in scia delle prime della classe. I toscani, invece, vanno a caccia di punti preziosi in ottica salvezza. I nerazzurri nell'ultimo incontro all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani hanno centrato la prima vittoria stagionale in campionato superando la Cremonese grazie alla rete di Idrissa Touré. In caso di clamoroso successo, i ragazzi di Alberto Gilardino supererebbero in classifica in un solo colpo Parma, Genoa e Cagliari, impegnate nelle partite del sabato.