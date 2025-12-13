Atalanta-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BERGAMO - Reduce dal bel successo per 2-1 in rimonta contro i campioni del mondo del Chelsea nel sesto turno della fase campionato di Champions League, l'Atalanta vuole tornare a correre anche in Serie A. La Dea, infatti, fin qui ha mostrato due volti, esaltandosi nelle notti europee e raccogliendo grandi delusioni nel campionato di casa nostra. La cartina al tornasole dell'avvio di stagione degli orobici sono gli ultimi due match: sabato scorso il ko al Bentegodi contro l'Hellas Verona (3-1) che fin qui non aveva mai vinto, tre giorni dopo la bella vittoria e prestazione contro i Blues di Enzo Maresca. L'obiettivo di Raffaele Palladino, dunque, è quello di trovare la continuità di risultati anche in Serie A, a partire dal match delle 20.45 alla New Balance Arena contro il Cagliari. La classifica di certo non sorride visto che i nerazzurri hanno racimolato appena 16 punti, ben 15 in meno rispetto allo scorso anno quando a questo punto del torneo sotto la gestione di Gian Piero Gasperini la squadra era seconda a una sola lunghezza di distanza dal Napoli capolista. Imbattuta nelle prime nove gare, appena due vittorie e ben sette pareggi, l'Atalanta ne ha perse quattro nelle ultime cinque. Un vero e proprio disastro al quale De Roon e compagni vogliono rimediare prima che sia troppo tardi. Dall'altro lato del campo i sardi di Fabio Pisacane nell'ultimo match hanno ritrovato una vittoria che mancava da tre mesi superando la Roma grazie al gol di Gianluca Gaetano.