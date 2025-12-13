Atalanta-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BERGAMO - Reduce dal bel successo per 2-1 in rimonta contro i campioni del mondo del Chelsea nel sesto turno della fase campionato di Champions League, l'Atalanta vuole tornare a correre anche in Serie A. La Dea, infatti, fin qui ha mostrato due volti, esaltandosi nelle notti europee e raccogliendo grandi delusioni nel campionato di casa nostra. La cartina al tornasole dell'avvio di stagione degli orobici sono gli ultimi due match: sabato scorso il ko al Bentegodi contro l'Hellas Verona (3-1) che fin qui non aveva mai vinto, tre giorni dopo la bella vittoria e prestazione contro i Blues di Enzo Maresca. L'obiettivo di Raffaele Palladino, dunque, è quello di trovare la continuità di risultati anche in Serie A, a partire dal match delle 20.45 alla New Balance Arena contro il Cagliari. La classifica di certo non sorride visto che i nerazzurri hanno racimolato appena 16 punti, ben 15 in meno rispetto allo scorso anno quando a questo punto del torneo sotto la gestione di Gian Piero Gasperini la squadra era seconda a una sola lunghezza di distanza dal Napoli capolista. Imbattuta nelle prime nove gare, appena due vittorie e ben sette pareggi, l'Atalanta ne ha perse quattro nelle ultime cinque. Un vero e proprio disastro al quale De Roon e compagni vogliono rimediare prima che sia troppo tardi. Dall'altro lato del campo i sardi di Fabio Pisacane nell'ultimo match hanno ritrovato una vittoria che mancava da tre mesi superando la Roma grazie al gol di Gianluca Gaetano.
SEGUI ATALANTA-CAGLIARI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Atalanta-Cagliari: diretta tv e streaming
Atalanta-Cagliari, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Bernasconi, De Roon, Brescianini, Krstovic, Samardzic, Maldini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Juan Rodriguez, Luperto, Obert; Palestra, Deiola, Prati, Adopo Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Radunovic, Ciocci, Di Pardo, Idrissi, Pintus, Zappa, Liteta, Mazzitelli, Rog, Gaetano, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti.
ARBITRO: Di Marco di Ciampino. ASSISTENTI: Mondin-Miniutti. IV UFFICIALE: Mucera. VAR: Marini. ASS. VAR: Fabbri.
Atalanta-Cagliari: scopri tutte le quote