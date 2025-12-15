Roma-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

SEGUI ROMA-COMO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Roma-Como: diretta tv e streaming

Roma-Como, posticipo della 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Sangaré, Ziolkowski, Tsimikas, Angelino, Pisilli, Dybala, El Shaarawy, Baldanzi, Bailey.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Diao, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Addai, Van der Brempt, Cerri.

ARBITRO: Feliciani di Teramo. ASSISTENTI: Scatragli-Palermo. IV UFFICIALE: Massimi. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Giua.

