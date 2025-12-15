Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel posticipo della 15ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano all'Olimpico i lariani di Cesc Fabregas
4 min

ROMA - Sarà il big match dell'Olimpico tra Roma e Como, in programma alle ore 20.45, a chiudere il calendario della 15ª giornata di Serie A. Reduci dal successo in Europa League a Glasgow contro il Celtic (0-3), i giallorossi vogliono mettersi alle spalle gli ultimi risultati deludenti in campionato. La formazione di Gian Piero Gasperini, infatti, ha incassato due 1-0 consecutivi perdendo tra le mura amiche contro il Napoli (rete decisiva di David Neres) e a Cagliari (in gol Gianluca Gaetano). Con un successo i capitolini accorcerebbero le distanze dalle rivali, approfittando del pareggio del Milan a San Siro contro il Sassuolo (2-2) e della sconfitta degli azzurri di Antonio Conte a Udine (1-0). In caso di vittoria ospite, invece, i lariani aggancerebbero in classifica a quota 27 proprio gli avversari odierni. Dopo aver inanellato una striscia di 11 risultati utili consecutivi, cinque vittorie e sei pareggi, nell'ultima uscita la squadra di Cesc Fabregas ha rimediato un roboante 4-0 al Meazza contro l’Inter subendo più di un gol nella stessa gara per la prima volta in questa stagione. 

SEGUI ROMA-COMO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Roma-Como: diretta tv e streaming

Roma-Como, posticipo della 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini. 

A disposizione: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Sangaré, Ziolkowski, Tsimikas, Angelino, Pisilli, Dybala, El Shaarawy, Baldanzi, Bailey. 

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Diao, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas. 

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Addai, Van der Brempt, Cerri. 

ARBITRO: Feliciani di Teramo. ASSISTENTI: Scatragli-Palermo. IV UFFICIALE: Massimi. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Giua. 

Roma-Como: scopri tutte le quote

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS