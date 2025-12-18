Napoli-Milan, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa  

RIAD (Arabi Saudita) - I campioni in carica della Supercoppa Italiana non hanno intenzione di abdicare. Il Milan, in quel di Riad, vuole difendere il titolo vinto undici mesi fa quando sconfisse la Juventus in semifinale e l’Inter in una clamorosa rimonta nella finalissima. Rispetto a undici mesi fa, la squadra è completamente mutata, ma la voglia di vincere è rimasta intatta anche grazie alla mentalità installata da Massimiliano Allegri dal suo arrivo. L’allenatore livornese, che ha già in bacheca tre Supercoppe (una con il Milan e due con la Juventus) anche ieri ha tenuto alta la concentrazione dei suoi giocatori nel corso dell’allenamento di rifinitura al quale, però, non ha preso parte Rafael Leao. In casa Napoli Antonio Conte cambia. Il modulo no, il 3-4-2-1 è ormai una garanzia, ma qualche pedina sì. Mette in panchina Beukema e Lang, sposta Di Lorenzo nei tre centrali e piazza Elmas (molto apprezzato dal tecnico) di fianco a Neres per il supporto a Hojlund. E Politano? Giocherà anche lui titolare, ma farà l’esterno destro “a tutta fascia” perché don Antonio non lo vede più come un attaccante. Ci sarà fino alla fine il ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus (l’ex Toro è in vantaggio) per il ruolo di terzo centrale insieme al capitano e Rrahmani. La coppia di centrocampo sarà Lobotka-McTominay, con Spinazzola di nuovo titolare per sostituire a sinistra l’infortunato Olivera. L’Arabia Saudita restituisce Romelu Lukaku, ma toglie al Napoli il terzino uruguaiano: non ha preso parte alla sessione di allenamento di ieri a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio