Pagelle Atalanta-Inter: con Akanji non si passa, Djimsiti errore grave. Lautaro timbra il cartellino

L'Inter chiude il 2025 da prima in classifica. I nerazzurri sbancano la New Balance Arena superando l'Atalanta grazie alla rete del solito Lautaro Martinez. Nell'azione del gol è decisivo l'errore in disimpegno di Djimsiti che serve Pio Esposito, appena entrato, bravo poi a fornire un assist perfetto al Toro, glaciale davanti a Carnesecchi. Nel finale Samardzic sciupa un'occasione colossale e il muro eretto da Chivu regge fino al triplice fischio.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 7 Mette più che una pezza sull’incursione di Luis Henrique dopo che nel primo tempo aveva compiuto un paio di buoni interventi, non difficili, su Thuram e Lautaro.
Djimsiti 4 Recuperato all’ultimo, prova a restare a galla con l’esperienza e ci riuscirebbe pure senza l’erroraccio che regala tre punti all’Inter.
Hien 5.5 Soffre terribilmente la fisicità degli avversari.
Kolasinac 6 Bravo a gestire l’ammonizione presa nel primo tempo.
Samardzic (30' st) 4.5 Si divora l’1-1.
Zappacosta 6 Le sue sgroppate sono tra i pochi temi offensivi offerti dalla squadra di Palladino nel primo tempo. Esce all’intervallo per un affaticamento al flessore destro.
Musah (1' st) 5.5 Non incide.
De Roon 6 La forza d’urto dell’Inter è notevole, ma il muro non crolla.
Ederson 6 È un altro giocatore rispetto agli anni con Gasperini, però il filtrante con cui mette Zalewski a tu per tu con Sommer vale il prezzo del biglietto.
Zalewski 5 Ex un po’ troppo timido e soprattutto colpevole di farsi ipnotizzare da Sommer sull’occasionissima che gli regala Ederson.
Bernasconi (19' st) 6 Ottimo impatto sul match.
Pasalic 5.5 Intasa le linee di passaggio di Calhanoglu, ma del trio d’attacco è quello che si vede meno.
Sulemana (13' st) 5.5 Arruffone.
Scamacca 6 Lotta col piglio del gregario su ogni pallone.
De Ketelaere 6.5 Corre come un levriero nelle praterie.
All. Palladino 6 Il piano partita non era male, ma gli episodi gli girano tutti contro.
Pagelle Inter
Sommer 7 Respinge da professore il “rigore in movimento” di Zalewski.
Bisseck 6 Gioca una gran partita, finché non perde Samardzic che però grazia l’Inter.
Akanji 7 Crea il primo pericolo nell’area dell’Atalanta e (soprattutto) dietro è inappuntabile anche quando si tratta di difendere a campo aperto.
Bastoni 6.5 Rompe presto gli ormeggi, alternandosi con Dimarco nelle sortite offensive.
Luis Henrique 5.5 I primi che sembrano non contare molto su di lui sono i compagni, visto quanto “pende” a sinistra l’Inter nel primo tempo. Lievita nella ripresa quando sfiora pure il gol: ma lì doveva e poteva fare meglio.
Barella 6.5 Gioca una gara da leader maximo.
Mkhitaryan (30' st) ng
Calhanoglu 6.5 Riprende in mano la bacchetta da direttore e regala buone geometrie nonostante la marcatura di Pasalic nella prima ora di gioco.
Zielinski 6.5 Agisce da... aiuto regista, raddoppiando le linee geometriche che costruisce Calhanoglu: idea interessante, da ripetere.
Diouf (38' st) ng
Dimarco 6 Strepitoso il lancio per Luis Henrique nella ripresa.
Carlos Augusto (30' st) ng
Thuram 6 Segna ma Lautaro è in fuorigioco. E con la sua fisicità crea scompiglio nella difesa avversaria.
Esposito (19' st) 6.5 Al primo pallone toccato regala l’assist del gol a Lautaro, il tutto sotto gli occhi di Leo Bonucci, spedito a Bergamo dal ct Gattuso.
Lautaro 7 Timbra puntualmente il cartellino con l’Atalanta con una sapiente stoccata su assist di Esposito (8° gol in carriera ai bergamaschi, 13ª rete stagionale, la 30ª nel 2025 e numero 166 in nerazzurro).
Frattesi (38' st) ng
All. Chivu 6 Azzecca tutte le mosse e torna a Milano con una vittoria fondamentale.
L'arbitro
La Penna 6 Direzione molto “europea”: la partita è spigolosa ma corretta e lui lascia giustamente giocare.
