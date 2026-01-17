Napoli di sofferenza, Lobotka batte il Sassuolo ma Conte trema: altri due ko per infortunio

Il Napoli soffre ma torna a vincere. Gli uomini di Antonio Conte - costretto in tribuna causa squalifica - superano al Maradona un ottimo Sassuolo e ritrovano i 3 punti dopo i pareggi con Verona, Inter e Parma: 1-0 il finale. Un risultato che porta la firme di Stanislav Lobotka (7') e che apre alla rincorsa al primo posto da parte dei campioni d'Italia, che nel mentre hanno accumulato un ritardo di 6 lunghezze dai nerazzurri, a loro volta usciti vincitori dalla trasferta di Udine. I partenopei, che nel corso della gara hanno perso gli infortunati Amir Rrahmani, Matteo Politano e Eljif Elmas (uscito dal campo dopo un violento impatto di testa con il pallone), agganciano inoltre il Milan a quota 43 punti e staccano Juventus e Roma di altri 4: le formazioni di Max Allegri, Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini devono però affrontare rispettivamente Lecce (il 18 a San Siro), Cagliari (alle 20.45 alla Unipol Domus) e Torino (il 18 in trasferta). Resta invece congelata a quota 23 punti la classifica dei neroverdi di Fabio Grosso, la cui ultima vittoria risale al 6 dicembre (3-1 contro la Fiorentina). Il calendario vede ora il Napoli - ora chiamati ad adattarsi alle sfortunate e pesanti perdite di titolari e non - impegnato nella 7ª giornata di Champions League sul campo del Copenhagen il 20 gennaio. Impegno che precede il ritorno di Conte allo Stadium previsto per domenica 25. Lo stesso giorno, il Sassuolo ospiterà la Cremonese.
Napoli-Sassuolo: il racconto della partita
Parte forte il Napoli che guadagna la prima occasione da gol al 2' minuto di gioco con il colpo di testa di Di Lorenzo che termina alto. I padroni di casa insistono nelle manovre offensive e trovano il vantaggio al 7' minuto con la ribattuta vincente di Lobotka sul mancino di Elmas respinto da Muric. Non passa molto che il Sassuolo che chiama in causa Milinkovic-Savic con la conclusione da fuori di Laurienté respinta dall'ex Toro e la ribattuta di Pinamonti che si infrange sul muro azzurro. Al 16', Spinazzola serve Di Lorenzo in area che spaventa ancora una volta gli ospiti con un colpo di testa di poco sul fondo. La formazione di Grosso risponde con il destro da fuori di Lipani che sfiora il palo al 18'. I neroverdi non demordono e riescono ad aprire varchi a caccia dell'1-1, spaventando inoltre il pubblico di casa al 36' con il colpo di testa di Vranckx bloccato in due tempi da Milinkovic-Savic. Al 41', McTominay calcia una punizione dal limite ma il suo destro rasoterra sfiora il palo. Nella ripresa, il portiered degli azzurri salva il vantaggio con una grande reazione sulla seconda conclusione dal limite di Lipani. Al 74', in un momento di grande difficoltà dei padroni di casa, lo scozzese si ricava lo spazio per la conclusione da fuori mancando di poco lo specchio della porta. Ci prova allora Mazzocchi con una grande coordinazione al volo dai 20 metri intercettata da Muric. Entrambe le formazioni si alternano nelle manovre offensive, ma al triplice fischio il Maradona può finalmente tornare a respirare.