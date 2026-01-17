Napoli di sofferenza, Lobotka batte il Sassuolo ma Conte trema: altri due ko per infortunio

Il Napoli soffre ma torna a vincere. Gli uomini di Antonio Conte - costretto in tribuna causa squalifica - superano al Maradona un ottimo Sassuolo e ritrovano i 3 punti dopo i pareggi con Verona, Inter e Parma: 1-0 il finale. Un risultato che porta la firme di Stanislav Lobotka (7') e che apre alla rincorsa al primo posto da parte dei campioni d'Italia, che nel mentre hanno accumulato un ritardo di 6 lunghezze dai nerazzurri, a loro volta usciti vincitori dalla trasferta di Udine. I partenopei, che nel corso della gara hanno perso gli infortunati Amir Rrahmani, Matteo Politano e Eljif Elmas (uscito dal campo dopo un violento impatto di testa con il pallone), agganciano inoltre il Milan a quota 43 punti e staccano Juventus e Roma di altri 4: le formazioni di Max Allegri, Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini devono però affrontare rispettivamente Lecce (il 18 a San Siro), Cagliari (alle 20.45 alla Unipol Domus) e Torino (il 18 in trasferta). Resta invece congelata a quota 23 punti la classifica dei neroverdi di Fabio Grosso, la cui ultima vittoria risale al 6 dicembre (3-1 contro la Fiorentina). Il calendario vede ora il Napoli - ora chiamati ad adattarsi alle sfortunate e pesanti perdite di titolari e non - impegnato nella 7ª giornata di Champions League sul campo del Copenhagen il 20 gennaio. Impegno che precede il ritorno di Conte allo Stadium previsto per domenica 25. Lo stesso giorno, il Sassuolo ospiterà la Cremonese.