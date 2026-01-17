Udinese-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

UDINE - Dopo la vittoria di misura contro il Lecce a San Siro che le ha consentito di confermare il primato in classifica, l'Inter torna subito in campo: la squadra di Cristian Chivu sfida l'Udinese a domicilio per il match che apre il programma del sabato della 21ª giornata di Serie A. Friulani che il 31 agosto a San Siro inflissero la prima sconfitta stagionale ai nerazzurri, seguita dal ko a Torini contro la Juventus: poteva sembrare l’inizio di una crisi, invece 4 mesi e mezzo dopo l'Inter comanda la classifica ed è in striscia positiva di risultati da 8 giornate consecutive (7 vittorie ed un pareggio).
14:00
Udinese-Inter, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte di Runjaic e Chivu:
UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Zanoli; Ekkelenkamp, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Davis
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielisnki, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito
13:45
L'Inter con Oaktree studia il colpo Real
Nico Paz, Guler, Mastantuono: tra i Blancos, dove in estate tornerà la stella del Como, ci sarà sovrabbondanza di talenti e i nerazzurri ora possono sognare LEGGI TUTTO
13:30
Primavera, Juve e Inter in campo
Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C SEGUI LA DIRETTA
13:15
Udinese-Inter, ecco chi arbitra
Il match del Bluenergy Stadium sarà diretto da Di Bello: al Var ci sarà Mazzoleni LEGGI TUTTO
13:00
Chivu ed il turnover obbligato: le scelte per Udine
Con la Champions League alle porte (martedì sfida all'Arsenal, probabile spartiacque per gli ottavi), l'allenatore nerazzurro dovrebbe affidarsi ancora una volta a un ricambio di formazione ragionato, che lì davanti rivedrà protagonista la punta di diamante dell’Inter. Dopo essere subentrato dalla panchina con il Lecce tornerà titolare Lautaro Martinez. Il Toro è a secco da tre giornate e ha tutta l’intenzione di riprendere la marcia verso il titolo da capocannoniere Al suo fianco, tutti gli indizi portano a Francesco Pio Esposito: il baby bomber si è sbloccato a San Siro e ora punta a sfoderare i muscoli - celebrati dal club sui social con dovizia di zoom - con una certa continuità. Per il resto, in cabina di regia mancherà per un po’ Calhanoglu: oggi dovrebbe esserci Barella, con i Gunners il polacco Zielinski. A centrocampo, la tentazione riguarda Davide Frattesi, che con i salentini ha giocato in una partita più di quanto non abbia fatto tra novembre e dicembre: l’azzurro si gioca uno dei due posti con Sucic e Mkhitaryan. In difesa dovrebbe tornare Bisseck - nessun dubbio su Sommer tra i pali: Josep Martinez è ancora out, ma potrebbe tornare con i Gunners - , sulle fasce Luis Henrique e Dimarco
12:39
Runjaic ci crede anche senza Zaniolo: "Possiamo farcela!"
"Si può sorprendere una seconda volta", questa la speranza di mister Runjaic nel presentare la gara contro l'Inter, già battuta a fine agosto a Milano. Non sarà facile, considerando la forma di entrambe le squadre e l'assenza di Zaniolo in casa friulana. Non semplice sostituire l'ex Roma, in un reparto che ha visto l'infortunio di Buksa, la partenza in prestito di Iker Bravo al Las Palmas e il ritorno recente di Bayo dalla Coppa d'Africa. "Abbiamo già giocato senza Zaniolo contro l’Inter - ammonisce il tecnico, considerando l'arrivo del fantasista proprio a ridosso del match giocato a San Siro il 31 agosto - Il suo acquisto ci ha aiutato tanto, ma contro le grandi del nostro campionato, l’elemento più importante è la squadra, che deve funzionare nel suo insieme. Nicolò ci mancherà, ma abbiamo altri giocatori e potremo dire comunque la nostra. Saremo motivati e concentrati al massimo, cercheremo di vincere anche se sappiamo che è difficile. L’Inter non è invincibile, ma tante cose devono funzionare per poter fare tre punti. Dobbiamo fare la giusta pressione, saper soffrire ed essere migliori delle loro individualità"
12:24
Udinese-Inter, il match d'andata
Nella gara di San Siro, i friulani si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Davis su rigore e Atta. Per i nerazzurri in gol andò Dumfries, firmando il momentaneo vantaggio
12:15
Udinese-Inter, i precedenti
La sfida tra Inter e Udinese racconta una storia lunga e ricca di gol. Sono 55 le vittorie nerazzurre in Serie A contro i friulani. Nelle ultime sei gare del girone di ritorno contro l’Udinese, l’Inter ha sempre vinto, segnando almeno due gol a incontro, con una media di 2,7 reti per partita. Il punteggio più frequente nel corso della storia resta l’1-1, finale di 13 incontri, l’ultimo dei quali risale al 26 agosto 2007. Considerando tutte le competizioni, l’Inter ha segnato nelle ultime 11 sfide contro i bianconeri, con una media di 2,5 reti a gara. In particolare, i nerazzurri hanno messo a segno 76 gol in casa dell’Udinese in Serie A, superati solo dalla Juventus
12:00
Le probabili formazioni
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez
11:53
Dove vedere Udinese-Inter
Udinese-Inter gara valida per la 21ª giornata di campionato e in programma oggi alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito