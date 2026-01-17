Udinese-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

14:00

Udinese-Inter, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Runjaic e Chivu:

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Zanoli; Ekkelenkamp, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Davis

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielisnki, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito

13:45

L'Inter con Oaktree studia il colpo Real

Nico Paz, Guler, Mastantuono: tra i Blancos, dove in estate tornerà la stella del Como, ci sarà sovrabbondanza di talenti e i nerazzurri ora possono sognare LEGGI TUTTO

13:30

Primavera, Juve e Inter in campo

Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C SEGUI LA DIRETTA

13:15

Udinese-Inter, ecco chi arbitra

Il match del Bluenergy Stadium sarà diretto da Di Bello: al Var ci sarà Mazzoleni LEGGI TUTTO

13:00

Chivu ed il turnover obbligato: le scelte per Udine

Con la Champions League alle porte (martedì sfida all'Arsenal, probabile spartiacque per gli ottavi), l'allenatore nerazzurro dovrebbe affidarsi ancora una volta a un ricambio di formazione ragionato, che lì davanti rivedrà protagonista la punta di diamante dell’Inter. Dopo essere subentrato dalla panchina con il Lecce tornerà titolare Lautaro Martinez. Il Toro è a secco da tre giornate e ha tutta l’intenzione di riprendere la marcia verso il titolo da capocannoniere Al suo fianco, tutti gli indizi portano a Francesco Pio Esposito: il baby bomber si è sbloccato a San Siro e ora punta a sfoderare i muscoli - celebrati dal club sui social con dovizia di zoom - con una certa continuità. Per il resto, in cabina di regia mancherà per un po’ Calhanoglu: oggi dovrebbe esserci Barella, con i Gunners il polacco Zielinski. A centrocampo, la tentazione riguarda Davide Frattesi, che con i salentini ha giocato in una partita più di quanto non abbia fatto tra novembre e dicembre: l’azzurro si gioca uno dei due posti con Sucic e Mkhitaryan. In difesa dovrebbe tornare Bisseck - nessun dubbio su Sommer tra i pali: Josep Martinez è ancora out, ma potrebbe tornare con i Gunners - , sulle fasce Luis Henrique e Dimarco

12:39

Runjaic ci crede anche senza Zaniolo: "Possiamo farcela!"

"Si può sorprendere una seconda volta", questa la speranza di mister Runjaic nel presentare la gara contro l'Inter, già battuta a fine agosto a Milano. Non sarà facile, considerando la forma di entrambe le squadre e l'assenza di Zaniolo in casa friulana. Non semplice sostituire l'ex Roma, in un reparto che ha visto l'infortunio di Buksa, la partenza in prestito di Iker Bravo al Las Palmas e il ritorno recente di Bayo dalla Coppa d'Africa. "Abbiamo già giocato senza Zaniolo contro l’Inter - ammonisce il tecnico, considerando l'arrivo del fantasista proprio a ridosso del match giocato a San Siro il 31 agosto - Il suo acquisto ci ha aiutato tanto, ma contro le grandi del nostro campionato, l’elemento più importante è la squadra, che deve funzionare nel suo insieme. Nicolò ci mancherà, ma abbiamo altri giocatori e potremo dire comunque la nostra. Saremo motivati e concentrati al massimo, cercheremo di vincere anche se sappiamo che è difficile. L’Inter non è invincibile, ma tante cose devono funzionare per poter fare tre punti. Dobbiamo fare la giusta pressione, saper soffrire ed essere migliori delle loro individualità"

12:24

Udinese-Inter, il match d'andata

Nella gara di San Siro, i friulani si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Davis su rigore e Atta. Per i nerazzurri in gol andò Dumfries, firmando il momentaneo vantaggio