Juve-Cagliari, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Le scelte di Spalletti

Trasferta in Sardegna per la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri arrivano alla gara contro il Cagliari dopo un ottimo periodo di risultati positivi e di vittorie consecutive, che hanno permesso alla squadra di ridurre sensibilmente il gap con le prime posizioni della classifica. Un rendimento in crescita che ha consolidato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, mantenendo la Juve pienamente in linea con l’obiettivo fissato a inizio stagione: la conquista del quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida contro i rossoblù rientra in un ciclo di partite particolarmente importanti, nelle quali i bianconeri sono chiamati a raccogliere il massimo possibile. Servirà continuità di prestazioni e risultati per restare agganciati al treno Champions e continuare ad alimentare morale ed entusiasmo all’interno del gruppo.