Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve-Cagliari, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Le scelte di Spalletti

I bianconeri in campo all'Unipol Domus per dare continuità agli ultimi risultati e restare agganciati all'obiettivo Champions
2 min
liveblog
Cagliari
Cagliari
Juve
Juve
20:45
Serie A - 17.01.2026
Unipol Domus

TabellinoCalendarioClassifiche
Cagliari
20:45
Juve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

Trasferta in Sardegna per la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri arrivano alla gara contro il Cagliari dopo un ottimo periodo di risultati positivi e di vittorie consecutive, che hanno permesso alla squadra di ridurre sensibilmente il gap con le prime posizioni della classifica. Un rendimento in crescita che ha consolidato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, mantenendo la Juve pienamente in linea con l’obiettivo fissato a inizio stagione: la conquista del quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida contro i rossoblù rientra in un ciclo di partite particolarmente importanti, nelle quali i bianconeri sono chiamati a raccogliere il massimo possibile. Servirà continuità di prestazioni e risultati per restare agganciati al treno Champions e continuare ad alimentare morale ed entusiasmo all’interno del gruppo.

17:45

Dove vedere Cagliari-Juventus

La Juventus si prepara a scendere in campo contro il Cagliari, match in programma questa sera alle 20:45 alla Unipol Domus di Cagliari. L'incontro sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e in streaming sull'app di Dazn, su Sky Go e Now.

Unipol Domus Arena (Cagliari)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS