Inter-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Ripartire. È questa la parola d'ordine che circola in queste ore ad Appiano Gentile. L'Inter ha bisogno di dimenticare prima possibile l'eliminazione ai playoff di Champions League rimediata contro i norvegesi del Bodø/Glimt e per farlo non c'è altra soluzione che tornare a vincere contro il Genoa, avversario dei nerazzurri sabato 28 febbraio alle 20.45 al Meazza nel match valido per la 27ª giornata di Serie A. I nerazzurri hanno accumulato un vantaggio di 10 punti sul Milan secondo in classifica grazie a una striscia di 14 risultati utili consecutivi in campionato (13 vittorie e un pareggio). Un successo contro il Grifone permetterebbe alla formazione di Cristian Chivu di arrivare con un distacco invariato, se non addirittura superiore nel caso in cui i rossoneri non dovessero vincere a Cremona, al derby del turno successivo. A San Siro, però, arriva una squadra in ottima forma. Da quando Daniele De Rossi ha preso il posto di Patrick Vieira in panchina, infatti, i rossoblù hanno decisamente cambiato marcia e si sono tirati fuori dalla zona retrocessione. Il margine sulle rivali, però, è solamente di tre punti, motivo per cui i liguri, reduci dal 3-0 rifilato al Torino a Marassi, arrivano a Milano con la necessità di tornare a casa con un risultato positivo.