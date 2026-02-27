Inter-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Ripartire. È questa la parola d'ordine che circola in queste ore ad Appiano Gentile. L'Inter ha bisogno di dimenticare prima possibile l'eliminazione ai playoff di Champions League rimediata contro i norvegesi del Bodø/Glimt e per farlo non c'è altra soluzione che tornare a vincere contro il Genoa, avversario dei nerazzurri sabato 28 febbraio alle 20.45 al Meazza nel match valido per la 27ª giornata di Serie A. I nerazzurri hanno accumulato un vantaggio di 10 punti sul Milan secondo in classifica grazie a una striscia di 14 risultati utili consecutivi in campionato (13 vittorie e un pareggio). Un successo contro il Grifone permetterebbe alla formazione di Cristian Chivu di arrivare con un distacco invariato, se non addirittura superiore nel caso in cui i rossoneri non dovessero vincere a Cremona, al derby del turno successivo. A San Siro, però, arriva una squadra in ottima forma. Da quando Daniele De Rossi ha preso il posto di Patrick Vieira in panchina, infatti, i rossoblù hanno decisamente cambiato marcia e si sono tirati fuori dalla zona retrocessione. Il margine sulle rivali, però, è solamente di tre punti, motivo per cui i liguri, reduci dal 3-0 rifilato al Torino a Marassi, arrivano a Milano con la necessità di tornare a casa con un risultato positivo.
Inter-Genoa: diretta tv e streaming
Inter-Genoa, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 28 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Inter-Genoa
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Dumfries, Calhanoglu, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Lavelli, Esposito.
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Otoa, Zatterstrom, Amorim, Messias, Ekuban, Ekhator, Onana, Cornet, Masini.
ARBITRO: Fabbri di Ravenna. ASSISTENTI: Zingarelli-Bercigli. IV UFFICIALE: Perri. VAR: Maggioni. ASS. VAR: Guida.