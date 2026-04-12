Napoli, a Parma si spengono i sogni di rimonta: McTominay non basta, l'1-1 rallenta Conte

Si interrompe al Tardini la striscia di imbattibilità del Napoli, che contro il Parma alla 32ª giornata di campionato non va oltre l'1-1. Un risultato che ha visto gli ospiti passare in svantaggio dopo 1 solo minuto di gioco con la rete di Strefezza, per poi pareggiare i conti al 60' con McTominay. Gli uomini di Conte rientrano così con 66 punti e un rinnovato vantaggio sul Milan, che sabato 11 è crollato in casa contro l'Udinese, ora distante 3 lunghezze. Sono invece 6 i punti di ritardo dall'Inter, che alle 20.45 scenderà in campo a Como: si spengono dunque i sogni rimonta dei campioni d'Italia in carica. Così come 6 sono i punti che separano gli azzurri dalla Juve, uscita vincitrice dalla trasferta di Bergamo. I Ducali conquistano invece un ottimo punto salvezza, salendo a quota 36 punti che valgono il 14º posto con un margine di sicurezza di 9 lunghezze sul terzultimo posto, con la Cremonese che è andata ko a Cagliari e il Lecce atteso a Bologna alle ore 18. La prossima giornata, il Napoli ricevrà la Lazio, mentre il Parma scenderà in campo a Udine: entrambi gli appuntamenti in programma sabato 18.