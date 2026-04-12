Napoli, a Parma si spengono i sogni di rimonta: McTominay non basta, l'1-1 rallenta Conte

Si interrompe al Tardini la striscia di imbattibilità del Napoli, che contro il Parma alla 32ª giornata di campionato non va oltre l'1-1. Un risultato che ha visto gli ospiti passare in svantaggio dopo 1 solo minuto di gioco con la rete di Strefezza, per poi pareggiare i conti al 60' con McTominay. Gli uomini di Conte rientrano così con 66 punti e un rinnovato vantaggio sul Milan, che sabato 11 è crollato in casa contro l'Udinese, ora distante 3 lunghezze. Sono invece 6 i punti di ritardo dall'Inter, che alle 20.45 scenderà in campo a Como: si spengono dunque i sogni rimonta dei campioni d'Italia in carica. Così come 6 sono i punti che separano gli azzurri dalla Juve, uscita vincitrice dalla trasferta di Bergamo. I Ducali conquistano invece un ottimo punto salvezza, salendo a quota 36 punti che valgono il 14º posto con un margine di sicurezza di 9 lunghezze sul terzultimo posto, con la Cremonese che è andata ko a Cagliari e il Lecce atteso a Bologna alle ore 18. La prossima giornata, il Napoli ricevrà la Lazio, mentre il Parma scenderà in campo a Udine: entrambi gli appuntamenti in programma sabato 18.
Parma-Napoli: il racconto della partita
Avvio di gara subito in salita per il Napoli, che passa in svantaggio dopo 1 solo minuto di gioco, con Strefezza che dimenticato dalla difesa sul lancio lungo di Suzuki e sulla sponda di Elphege, batte Milinkovic-Savic con un destro a giro che tocca il palo ed entra in porta. Gli uomini di Conte si lanciano subito a caccia del pareggio presidiando la trequarti dei Ducali, guadagnando la prima occasione solamente al 44' con la conclusione di Olivera murata dalla difesa. Nella ripresa, gli ospiti ci riprovano al 52' con il sinistro dal limite di Politano, che termina di poco alto sopra la traversa. Poi, gli azzurri pareggiano i conti con McTominay, che al 60' riceve da Hojlund e supera Suzuki. I campioni d'Italia insistono nel pressing per provare a ribaltare lo svantaggio, ma al 76' è la formazione di Cuesta ad andare vicino al 2-1 con l'autogol rischiato da Olivera. I padroni di casa contestano poi un fallo di mano in area di Buongiorno, ma Di Bello e il Var non rilevano alcuna irregolarità. Nel finale, Elmas divora l'occasione del vantaggio, fallendo un facile colpo di testa sul cross di Gutierrez. Allo scadere è invece Alisson a chiamare in causa Suzuki con un sinistro sul primo palo, ma il portiere giapponese risponde presente: 1-1 al triplice fischio.