Napoli-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

NAPOLI - Ad aprire la 34ª giornata di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Cremonese. Reduci dal ko interno contro la Lazio che ha interrotto l'imbattibilità casalinga stagionale in campionato, gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a blindare il piazzamento Champions e con un successo guadagnerebbe punti su Milan e Juve, impegnate nello scontro diretto del Meazza. Dall'altro lato del campo, invece, i grigiorossi di Marco Giampaolo, reduci dallo 0-0 dello Zini contro il Torino, vanno a caccia di punti salvezza. I lombardi sono attualmente a quota 28, gli stessi punti del Lecce terzultimo in classifica, impegnato in questo turno nella delicatissima trasferta del Bentegodi contro il Verona ormai quasi retrocesso aritmeticamente.
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Napoli-Cremonese: diretta tv e streaming
Napoli-Cremonese, anticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Beukema, Mazzocchi, Spinazzola, Gilmour, Elmas, Anguissa, Giovane.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Floriani Mussolini, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Payero, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Giampaolo.
A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Terracciano, Bianchetti, Barbieri, Faye, Bondo, Grassi, Collocolo, Thorsby, Okereke, Sanabria.
ARBITRO: Doveri di Roma. ASSISTENTI: Passeri-Fontemurato. IV UFFICIALE: Arena. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Di Paolo.