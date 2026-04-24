Napoli-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

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Napoli-Cremonese: diretta tv e streaming

Napoli-Cremonese, anticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).

Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Beukema, Mazzocchi, Spinazzola, Gilmour, Elmas, Anguissa, Giovane.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Floriani Mussolini, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Payero, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Terracciano, Bianchetti, Barbieri, Faye, Bondo, Grassi, Collocolo, Thorsby, Okereke, Sanabria.

ARBITRO: Doveri di Roma. ASSISTENTI: Passeri-Fontemurato. IV UFFICIALE: Arena. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Di Paolo.