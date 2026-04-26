Pagelle Bologna-Roma: Ravaglia timoroso, Joao Mario sbaglia tutto. Malen inarrestabile!

Pagelle Bologna

Ravaglia 4.5 Timoroso nelle uscite. I danni dell’Aston Villa pesano anche a lunga scadenza. Male pure coi piedi. La Serie A si conferma troppo larga per lui.

Helland 5.5 Tra i due norvegesi è il più sicuro. Malen peraltro lo beffa in avvio di azione del 2-0.

Vitik (32’ st) ng.

Lucumi 6 Malen gli fa male quando lo punta. Però rimane il meglio della linea rossoblù, soprattutto palla al piede in uscita.

Heggem 5 Dà una sensazione di insicurezza. Si sta involvendo.

Joao Mario 4.5 Erroraccio sul vantaggio della Roma, Wesley gli mangia in testa nell’occasione, e non solo. Esce per un dolore alla coscia sinistra.

De Silvestri (21’ st) 5.5 Si impappina. Paradossalmente meglio in proiezione offensiva.

Freuler 4.5 Si è imbolsito. Magari farà un grande Mondiale. Di certo non un finale di campionato sufficiente col Bologna.

Ferguson 5 Corre dietro a El Aynaoui sulla rete di Malen: figuriamoci se l’acchiappa.

Miranda 4.5 Trasparente. Non ci siamo proprio.

Zortea (1’ st) 5 Non entra con lo spirito del guerriero. Ergo, non combina quasi nulla di buono.

Orsolini 6.5 Si impegna, ma è di nuovo sfortunato nella ripresa, quando fa tremare la traversa: ottavo legno personale. se non è un record, ci manca poco.

Cambiaghi (32’ st) ng.

Castro 4 Ha perso lo spunto. Gioca inutilmente solo di sponda, non punge mai e poi mai.

Odgaard (1’ st) 6 Torna a fare il centravanti. Certo un upgrade rispetto a Santi.

Rowe 5.5 Migliora nel secondo tempo. Poca roba, comunque.

All. Italiano 4 Chissà cosa gli salta in mente a ordinare una difesa a tre, palesemente inefficace in teoria e - peggio - pure nella pratica. Perché toglie Orsolini, che era il migliore?

Pagelle Roma

Svilar 6.5 Attento sull’unico squillo rossoblù del primo tempo, firmato Orso.

Mancini 6 Preciso e puntuale nel primo tempo; Orso gli sfila via più volte nella ripresa. Rimane la sua una prova positiva.

Ndicka 6.5 Ha gioco facile nel tarpare le ali a Castro. Più dura contro Odgaard, il quale però non raccoglie nulla.

Hermoso 6.5 Toglie luce a Orsolini nel momento in cui si decide il match.

Ghilardi (16’ st) 5.5 Patisce un po’ Rowe.

Celik 6 Non troppo coinvolto.

Rensch (1’ st) 6 Impatto discreto, tutto sommato.

El Aynaoui 7.5 È sua l’imbucata giusta per Malen sull’1-0. Malen ringrazia e ricambia sul raddoppio romanista.

Cristante 6.5 Principe delle sue zolle d’erba a centrocampo.

Wesley 6.5 Si butta con coraggio nei duelli con Joao Mario sulla fascia sinistra. Grinta e determinazione non gli mancano.

Soulè 6 Entra pian piano in partita.

Vaz (16’ st) 5.5 La Roma arretra, quindi di fatto gioca pochi palloni.

Pisilli 6.5 Frizzante nella caccia al pallone. Niente male.

Ziolkowski (49’ st) ng.

Malen 7.5 Gli arriva la palla buona già in avvio, e non sbaglia. Un pericolo costante per la difesa del Bologna. Gran giocatore.

Dybala (32’ st) ng.

All. Gasperini 7 Non gli par vero trovarsi di fronte un Bologna così dimesso, in un momento di alta tensione per tutto l’ambiente. Sfrutta l’occasione con mano sicura, comprendosi giustamente nel secondo tempo.

Pagella arbitro

Di Bello 6.5 Buona direzione, sempre coerente.