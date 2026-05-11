Il tonfo rumoroso del Milan, l'inchiesta 'Silenziopoli' e il garantismo strabico con la Juve

"Silenziopoli"

Qualcuno l’ha già battezzata Silenziopoli, perché nessuno ne parla, nessuno alimenta sospetti, sta bassa nelle cronache, per lo più assente nei dibattiti mediatici. Eppure c’è un avviso di garanzia nel quale l’ipotesi di reato è gravissima, perché aggiustare le designazioni è roba per la quale la Juve è finita in Serie B, tanto per dire.

Va detto che questo ovattato garantismo ha due aspetti e uno è decisamente positivo. In assenza di fatti o contestazioni clamorose e circostanziate, infatti, dovrebbe essere sempre così. Proprio sempre. Purtroppo, e veniamo al secondo aspetto, quello negativo, così non è sempre stato. Venerdì un dirigente dell’Inter è stato sentito dal giudice per tre ore, senza finire su nessuna prima pagina, né suscitare particolare scalpore. Quando le stesse identiche tre ore erano state la durata dell’audizione di Arrivabene, nell’inchiesta sulle plusvalenze (nelle quali Arrivabene non c’entrava ed è stato totalmente scagionato), i giornali avevano strillato in prima pagina con molta, molta meno tutela dei fondamentali diritti del dirigente bianconero. Oggi come allora non avevamo elementi per decidere come sarebbe finita quell’inchiesta, ma il garantismo strabico dei media adesso appare lampante e stonato. Come fanno i tifosi della Juventus a non sentire come ingiusto questo atteggiamento e, più in generale, la disparità di trattamento e, in certi casi, di giudizio di fronte a disequilibri così evidenti? Basterebbe la sola questione plusvalenze a far gridare vendetta: con club rinviati a giudizio per la stessa fattispecie della Juventus e neanche sfiorati dalla giustizia sportiva; inchieste finite in un cassetto di cui si è persa la chiave e indagini mai iniziate, nonostante evidenze piuttosto clamorose sui media (tipo interviste di giocatori coinvolti in scambi e mai giunti a destinazione). Come si fa a giustificare tutto questo alla tifoseria più numerosa d’Italia? È ovviamente una domanda retorica, che risuona da vent’anni esatti senza che nessuno si senta in dovere di rispondere...