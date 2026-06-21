Comolli, la vita dopo la Juve: kayak, foche e “jazz ogni sera”

È un Comolli alla scoperta dell'America. No, non è l'inizio di un film o della storia di un libro ma è soltanto l'ex dirigente della Juve che si sta godendo le vacanze, assieme alla moglie, negli Stati Uniti dopo l'addio ai bianconeri. L'anno fallimentare con la mancata qualificazione alla prossima Champions League ha spinto Elkann a convocare un cda straordinario e cambiare rotta per il futuro, nonostante il francese avesse già iniziato a muoversi sul mercato. La scelta del club è stata forte ma in una direzione per tornare agli ideali di un tempo con un dirigente come Carnevali che conosce le dinamiche del calcio italiano e di un club storico come quello bianconero. Una separazione doverosa e necessaria, dunque, che ha visto tifosi esultare e la moglie mandare qualche frecciatina sui social, lo stesso utilizzato per postare storie di vita quotidiana, di relax.
L'America di Comolli
Fosse andato tutto per il verso giusto l'America di Comolli sarebbe potuta essere un palcoscenico per visionare nuovi calciatori da comprare e, invece, nel giro di poche settimane si è trasformata in una vacanza di relax. Un modo per staccare la spina, ricaricare le batterie e magari ripartire con una nuova avventura, anche se al momento non c'è nessuna voce a riguardo.
Un giro per gli Stati Uniti, in California per la precisione, 'pagato' anche dalla Juve vista la buonuscita da 800mila euro consegnata al dirigente prima di stringergli la mano e salutarlo definitivamente. E quindi, assieme alla moglie, è partito alla volta del Paese a stelle e strisce e immergersi completamente tra natura e musica. Infatti, Selinay Comolli è molto attiva su Instagram per far vedere la nuova vita dell'ex dirigente bianconero tra kayak, foche e "Jazz tutte le sere" come ha scritto in una delle sue storie. D'altronde lo aveva scritto proprio nel giorno dell'addio al club del marito...
Comolli, la moglie e le storie social
Selinay è molto attiva sui social e nelle ultime settimane, oltre alla vacanza col marito, è salita alla ribalta con una storia particolare con tanto di frecciatina alla Juve, non presa benissimo dai tifosi: "Non è male avere un marito che non sta lavorando/pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà", con un bel mazzo di fiori nella foto e un grande sorriso. Il riferimento è chiaro, non c'è bisogno di spiegarlo o contestualizzarlo ma allo stesso tempo lascia una macchia non bellissima all'addio di Comolli. La Juve ha avuto i suoi motivi per lasciarsi con il dirigente francese e capire di provare a prendere un'altra strada conn Carnevali.
Comolli-Juve, i motivi dell'addio
L’idea era quella di costruire una Juventus moderna, basata su dati, analisi e metodi innovativi, seguendo la visione di Damien Comolli. Tuttavia, le grandi aspettative non si sono tradotte né in risultati sportivi né in benefici economici. Al dirigente francese sono state contestate alcune scelte di mercato, considerate troppo influenzate da determinati procuratori, e la decisione di ridimensionare l’area scouting interna affidandosi a consulenti esterni. Diverse operazioni e situazioni gestionali hanno alimentato malumori all’interno del club, dal caso Kolo Muani alla vicenda Tudor. Anche i rapporti con Spalletti e il difficile finale di stagione hanno contribuito a peggiorare il clima. Alla fine, dopo una serie di tensioni e problemi accumulati, la Juventus ha scelto di interrompere il rapporto con il dirigente francese.
Il futuro di Comolli
La domanda più frequente, non tra i tifosi Juve che ormai lo hanno dimenticato per far spazio a Carnevali sperando in un cambio di rotta repentino e immediato, è proprio quella sul futuro di Damien Comolli. Difficile a dirlo perché il periodo non è certo dei migliore per cambiare aria, tante squadre sono già a posto e già al lavoro in vista della nuova stagione. Insomma, "del doman non v'è certezza" come scriveva Lorenzo de' Medici, e anche quello dell'ex dirigente bianconero è ancora tutto da decifrare, un po' come gli algoritmi da usare per andare a caccia di giocatori. Intanto lui si gode frammenti di vita lenta in America assieme alla moglie e una serie di attività per esplorare a pieno le bellezze del territorio statunitense.
È un Comolli alla scoperta dell'America. No, non è l'inizio di un film o della storia di un libro ma è soltanto l'ex dirigente della Juve che si sta godendo le vacanze, assieme alla moglie, negli Stati Uniti dopo l'addio ai bianconeri. L'anno fallimentare con la mancata qualificazione alla prossima Champions League ha spinto Elkann a convocare un cda straordinario e cambiare rotta per il futuro, nonostante il francese avesse già iniziato a muoversi sul mercato. La scelta del club è stata forte ma in una direzione per tornare agli ideali di un tempo con un dirigente come Carnevali che conosce le dinamiche del calcio italiano e di un club storico come quello bianconero. Una separazione doverosa e necessaria, dunque, che ha visto tifosi esultare e la moglie mandare qualche frecciatina sui social, lo stesso utilizzato per postare storie di vita quotidiana, di relax.
L'America di Comolli
Fosse andato tutto per il verso giusto l'America di Comolli sarebbe potuta essere un palcoscenico per visionare nuovi calciatori da comprare e, invece, nel giro di poche settimane si è trasformata in una vacanza di relax. Un modo per staccare la spina, ricaricare le batterie e magari ripartire con una nuova avventura, anche se al momento non c'è nessuna voce a riguardo.
Un giro per gli Stati Uniti, in California per la precisione, 'pagato' anche dalla Juve vista la buonuscita da 800mila euro consegnata al dirigente prima di stringergli la mano e salutarlo definitivamente. E quindi, assieme alla moglie, è partito alla volta del Paese a stelle e strisce e immergersi completamente tra natura e musica. Infatti, Selinay Comolli è molto attiva su Instagram per far vedere la nuova vita dell'ex dirigente bianconero tra kayak, foche e "Jazz tutte le sere" come ha scritto in una delle sue storie. D'altronde lo aveva scritto proprio nel giorno dell'addio al club del marito...