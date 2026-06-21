Comolli, la vita dopo la Juve: kayak, foche e “jazz ogni sera”

È un Comolli alla scoperta dell'America. No, non è l'inizio di un film o della storia di un libro ma è soltanto l'ex dirigente della Juve che si sta godendo le vacanze, assieme alla moglie, negli Stati Uniti dopo l'addio ai bianconeri. L'anno fallimentare con la mancata qualificazione alla prossima Champions League ha spinto Elkann a convocare un cda straordinario e cambiare rotta per il futuro, nonostante il francese avesse già iniziato a muoversi sul mercato. La scelta del club è stata forte ma in una direzione per tornare agli ideali di un tempo con un dirigente come Carnevali che conosce le dinamiche del calcio italiano e di un club storico come quello bianconero. Una separazione doverosa e necessaria, dunque, che ha visto tifosi esultare e la moglie mandare qualche frecciatina sui social, lo stesso utilizzato per postare storie di vita quotidiana, di relax.

L'America di Comolli

Fosse andato tutto per il verso giusto l'America di Comolli sarebbe potuta essere un palcoscenico per visionare nuovi calciatori da comprare e, invece, nel giro di poche settimane si è trasformata in una vacanza di relax. Un modo per staccare la spina, ricaricare le batterie e magari ripartire con una nuova avventura, anche se al momento non c'è nessuna voce a riguardo.

Un giro per gli Stati Uniti, in California per la precisione, 'pagato' anche dalla Juve vista la buonuscita da 800mila euro consegnata al dirigente prima di stringergli la mano e salutarlo definitivamente. E quindi, assieme alla moglie, è partito alla volta del Paese a stelle e strisce e immergersi completamente tra natura e musica. Infatti, Selinay Comolli è molto attiva su Instagram per far vedere la nuova vita dell'ex dirigente bianconero tra kayak, foche e "Jazz tutte le sere" come ha scritto in una delle sue storie. D'altronde lo aveva scritto proprio nel giorno dell'addio al club del marito...