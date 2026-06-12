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Diretta Juve, CdA straordinario: Comolli via, inizia l’era Carnevali. La giornata in tempo reale

Prende il via un nuovo capitolo per il club bianconero: altra svolta a livello dirigenziale per la Vecchia Signora
2 min
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Diretta Juve, CdA straordinario: Comolli via, inizia l’era Carnevali. La giornata in tempo reale
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È il giorno della rivoluzione in casa Juventus. A un anno dal suo insediamento, Damien Comolli non sarà più l'Amministratore delegato della Juventus, al suo posto arriverà Giovanni Carnevali dal Sassuolo. Segui qui tutti gli aggiornamenti e le news in tempo reale.

9:34

Con Carnevali non cambia il mercato

L'arrivo di Giovanni Carnevali non cambia le strategie di mercato: le priorità rimangono il portiere e il bomber. I nomi sono sempre quelli di Emiliano Martinez per la porta e di Alexander Sorloth. Per il Dibu è stato già raggiunto l'accordo sulla base di un triennale, manca ancora l'intesa con l'Aston Villa. Discorso simile per l'attaccante norvegese. Si sta lavorando per raggiungere un punto d'incontro con l'Atletico Madrid.

9:22

Svolta Juve: via Comolli, arriva Carnevali

Giornata calda alla Continassa. Il CdA straordinario darà il via libera all'addio di Damien Comolli. Un anno dopo la nomina, il francese non sarà più l'amministratore delegato bianconero. Al suo posto John ha scelto Giovanni Carnevali, che arriverà dopo 12 anni vissuti al Sassuolo.

Continassa - Torino

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