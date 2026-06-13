Comolli, la moglie festeggia l'addio alla Juve e scatena i social: "Non male avere..."

Le strane di Damien Comolli e della Juventus si sono separate dopo un solo anno . Un lasso di tempo in cui i risultati non sono stati quelli sperati nonostante anche alcuni investimenti importanti sul mercato. E così il club bianconero ha deciso di riparte da Giovanni Carnevali come amministratore delegato, dirigente reduce da più di 10 anni a Sassuolo e con risultati, sportivi e di calciomercato, di rilievo . C'è chi non è così scontento del fatto che Comolli abbia interrotto il rapporto con la Juve: si tratta... della moglie del dirigente francese.

Il post della moglie di Comolli: e i tifosi...

Ad attirare l'attenzione nelle ultime ore è stato un post condiviso sui social da Selinay Comolli, moglie dell'ormai ex Chief Executive Officer della Juventus. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la consorte del dirigente ha lasciato un messaggio che non è passato inosservato: "Non è male avere un marito che non sta lavorando/pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà", con un bel mazzo di fiori in foto. Una frase che in breve tempo ha iniziato a circolare sui social, scatenando interpretazioni e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori.

Sebbene nel messaggio non venga menzionata esplicitamente la Juventus, il riferimento è chiaro, soprattutto dopo la separazione nelle ultime ore con Comolli. E i tifosi bianconeri non l'hanno presa benissimo: c'è chi scrive "Anche per noi non è male che lui sia andato via", chi invece sottolinea "Con quello che veniva pagato doveva pensarci 24 ore, non 20", fino a "Siamo felici tutti allora!".

Comolli e il messaggio d'addio ai bianconeri

Subito dopo l'ufficialità della separazione con la Juventus, Comolli aveva rilasciato alcune parole d'addio al mondo bianconero. Lo aveva fatto proprio attraverso i canali ufficiali del club, a margine dell'annuncio dei saluti: "Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l'opportunità di lavorare per questo prestigioso Club. Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale".