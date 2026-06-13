Comolli, la moglie festeggia l'addio alla Juve e scatena i social: "Non male avere..."

Le strane di Damien Comolli e della Juventus si sono separate dopo un solo anno. Un lasso di tempo in cui i risultati non sono stati quelli sperati nonostante anche alcuni investimenti importanti sul mercato. E così il club bianconero ha deciso di riparte da Giovanni Carnevali come amministratore delegato, dirigente reduce da più di 10 anni a Sassuolo e con risultati, sportivi e di calciomercato, di rilievo. C'è chi non è così scontento del fatto che Comolli abbia interrotto il rapporto con la Juve: si tratta... della moglie del dirigente francese.
Il post della moglie di Comolli: e i tifosi...
Ad attirare l'attenzione nelle ultime ore è stato un post condiviso sui social da Selinay Comolli, moglie dell'ormai ex Chief Executive Officer della Juventus. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la consorte del dirigente ha lasciato un messaggio che non è passato inosservato: "Non è male avere un marito che non sta lavorando/pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà", con un bel mazzo di fiori in foto. Una frase che in breve tempo ha iniziato a circolare sui social, scatenando interpretazioni e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori.
Sebbene nel messaggio non venga menzionata esplicitamente la Juventus, il riferimento è chiaro, soprattutto dopo la separazione nelle ultime ore con Comolli. E i tifosi bianconeri non l'hanno presa benissimo: c'è chi scrive "Anche per noi non è male che lui sia andato via", chi invece sottolinea "Con quello che veniva pagato doveva pensarci 24 ore, non 20", fino a "Siamo felici tutti allora!".
Comolli e il messaggio d'addio ai bianconeri
Subito dopo l'ufficialità della separazione con la Juventus, Comolli aveva rilasciato alcune parole d'addio al mondo bianconero. Lo aveva fatto proprio attraverso i canali ufficiali del club, a margine dell'annuncio dei saluti: "Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l'opportunità di lavorare per questo prestigioso Club. Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale".
Le cifre dell'addio alla Juve
Il comunicato attraverso il quale la Juventus ha ufficializzato la separazione da Comolli ha chiarito anche gli aspetti economici legati alla conclusione del rapporto. Nel documento si precisa infatti che "l’accordo raggiunto tra le parti prevede, a fronte delle dimissioni rese da Damien Comolli e a transazione di ogni eventuale pretesa, la corresponsione da parte della Società di un importo lordo di €850.000 e la rinuncia da parte di Juventus a richiedere la restituzione del sign-on bonus previsto dalla lettera di assunzione del 1° giugno 2025". L’ex direttore generale riceverà quindi una buonuscita, mentre la società ha deciso di non avanzare alcuna richiesta per la restituzione del bonus percepito al momento della firma.
"L'accordo è avvenuto previo..."
La nota della società bianconera prosegue spiegando che "trattandosi di accordo consensuale una tantum, l’attuale Politica di remunerazione della Società non contiene alcuna previsione applicabile alle circostanze rilevanti; di conseguenza, la sottoscrizione dell’accordo (che si qualifica come operazione di minore rilevanza ai fini della Procedura Parti Correlate della Società) è avvenuta previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni della Società competente in materia, che ha altresì espresso parere favorevole alla deroga dell’attuale Politica di remunerazione della Società".
Con Carnevali nuova filosofia
Si riparte dunque da Giovanni Carnevali, e da una filosofia differente. D'altronde le grandi squadre che hanno segnato la storia del calcio italiano hanno quasi sempre condiviso una caratteristica: una solida ossatura composta da giocatori italiani, attorno alla quale costruire organici arricchiti da campioni provenienti dall'estero. Un modello tradizionale che, dopo anni di scarsa applicazione, sembra destinato a tornare centrale anche alla Continassa.
Nelle ultime stagioni, infatti, la Juventus ha puntato con decisione su profili stranieri, arrivando spesso a schierare soltanto due o tre calciatori italiani nell'undici titolare. Una tendenza che ora potrebbe essere invertita. L'idea di Carnevali è quella di portare a Torino una filosofia già rivelatasi vincente durante la sua esperienza al Sassuolo: valorizzare il talento italiano e farne il fulcro del progetto tecnico.
Si torna al Made in Italy
Per il club bianconero si tratterebbe in realtà di un ritorno alle origini. Molti dei cicli più vincenti della Juventus sono stati costruiti proprio su una forte presenza di calciatori azzurri, una linea guida che ha caratterizzato anche gli anni della gestione di Giuseppe Marotta. Oggi quella strategia sembra pronta a riemergere. Non sorprende, dunque, che le prime mosse di mercato siano orientate verso alcuni dei migliori prospetti italiani in circolazione. Giovani talenti considerati tra i protagonisti del futuro della Nazionale, alcuni dei quali hanno già avuto modo di mettersi in mostra anche con la maglia dell'Italia maggiore (QUI LE ULTIME).
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Le strane di Damien Comolli e della Juventus si sono separate dopo un solo anno. Un lasso di tempo in cui i risultati non sono stati quelli sperati nonostante anche alcuni investimenti importanti sul mercato. E così il club bianconero ha deciso di riparte da Giovanni Carnevali come amministratore delegato, dirigente reduce da più di 10 anni a Sassuolo e con risultati, sportivi e di calciomercato, di rilievo. C'è chi non è così scontento del fatto che Comolli abbia interrotto il rapporto con la Juve: si tratta... della moglie del dirigente francese.
Il post della moglie di Comolli: e i tifosi...
Ad attirare l'attenzione nelle ultime ore è stato un post condiviso sui social da Selinay Comolli, moglie dell'ormai ex Chief Executive Officer della Juventus. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la consorte del dirigente ha lasciato un messaggio che non è passato inosservato: "Non è male avere un marito che non sta lavorando/pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà", con un bel mazzo di fiori in foto. Una frase che in breve tempo ha iniziato a circolare sui social, scatenando interpretazioni e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori.
Sebbene nel messaggio non venga menzionata esplicitamente la Juventus, il riferimento è chiaro, soprattutto dopo la separazione nelle ultime ore con Comolli. E i tifosi bianconeri non l'hanno presa benissimo: c'è chi scrive "Anche per noi non è male che lui sia andato via", chi invece sottolinea "Con quello che veniva pagato doveva pensarci 24 ore, non 20", fino a "Siamo felici tutti allora!".
Comolli e il messaggio d'addio ai bianconeri
Subito dopo l'ufficialità della separazione con la Juventus, Comolli aveva rilasciato alcune parole d'addio al mondo bianconero. Lo aveva fatto proprio attraverso i canali ufficiali del club, a margine dell'annuncio dei saluti: "Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l'opportunità di lavorare per questo prestigioso Club. Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale".