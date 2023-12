Ilicic fa piangere Bergamo: “Non ce la faccio più”, l’abbraccio dell’Atalanta

BERGAMO - A 15 mesi di distanza dall'ultima volta, Josip Ilicic torna al Gewiss Stadium. Lo sloveno, che alla Dea in cinque anni ha messo a referto 60 gol in 173 partite, ha infatti assistito al successo per 4-1 dei bergamaschi sulla Salernitana. Una sfida che si era messa male per i padroni di casa, sotto al 10' per il gol di Pirola. Nella ripresa, però, è cambiata la musica e i ragazzi di Gasperini l'hanno ribaltata grazie alle reti di Muriel, Pasalic, De Ketelaere e Miranchuk.