Juventus-Empoli, Vicario e quel record che spaventa Allegri

Se dopo 10 giornate l' Empoli ha subito solo 11 gol - ottava miglior difesa del campionato - gran parte del merito va riconosciuto a Guglielmo Vicario . Il 26enne portiere di Udine, dopo l'esordio in Serie A con il Cagliari nella stagione 2020-21, è passato all'Empoli. Con i toscani ha subito messo in mostra tutto il proprio potenziale ed è stato uno dei protagonisti della salvezza conquistata la scorsa stagione. Anche in questo avvio di campionato il friulano sta davvero impressionando tutti, stabilendo un record: è il portiere che nelle ultime due stagioni ha effettuato più parate nei maggiori 5 campionati europei: 183.

Vicario, arrivano i complimenti di... Gigi Buffon

Numeri straordinari che gli hanno permesso di conquistare l'investitura del numero uno dei numeri uno, Gianluigi Buffon. L'ex Juve, ora al Parma, ha speso parole al miele nei suoi confronti: "Il serbatoio dei portieri ha cominciato a riempirsi di nuovo - ha detto in un’intervista a Dazn -, ci sono elementi di grande qualità. Provedel sta trovando una propria dimensione alla Lazio, come Falcone al Lecce, ma colui che si sta comportando in assoluto meglio, e che in futuro può rimanere a lungo in Nazionale, come seconda o prima scelta, è Vicario dell’Empoli".