"Alla Juve una vergogna": Paratici su squalifica e Fagioli, la frase infiamma la Fiorentina

Il mercato invernale: "Non ero qui, perchè dare giudizi?"

Sul mercato invernale della Fiorentina appena concluso ha aggiunto: "Quando non si è all'interno di un club ho imparato a non chiacchierare troppe. Se non si sanno le cose, perché dare giudizi? Non ero qui, ma sono sicuro che ogni dirigente abbia fatto il massimo. Goretti ha tutta la mia stima per quello che ha fatto. È un giovane direttore ma che ha già tanta esperienza e competenza, oltre che leale e schietto. Spero di dargli una mano con la mia esperienza per migliorare la sua carriera. Alla Juventus abbiamo formato tantissime persone che poi hanno avuto il loro percorso. Lui sarà il mio braccio destro, poi avremo Lorenzo Giani, capo osservatori, e Moreno Zebi, capo dell'area prestiti".