Kaio Jorge e Soulé si presentano: la scelta Frosinone e i consigli di Gatti

Giornata di presentazioni in casa Frosinone. Kaio Jorge, Soulé e Lirola hanno parlato in conferenza stampa dopo il loro arrivo in questi giorni. Il brasiliano e l'argentino sono arrivati in prestito dalla Juventus , mentre l'ex bianconero era all' Elche in prestito dal Marsiglia nell'ultima annata.

Tre innesti importanti e che possono portare freschezza, qualità ed esperienza alla squadra allenata da mister Di Francesco. Il Frosinone ha iniziato a lavorare in questi ultimi giorni per portare altri tasselli e completare l'organico come hanno ribadito prima Angelozzi e poi il presidente Stirpe nelle recenti interviste. Il mercato non è ancora terminato ma intanto i ciociari portano a casa giovani importanti.

Soulé: "Gatti mi ha consigliato di venire qui"

Nuova opportunità per Matias Soulé dopo una stagione con la maglia della Juventus. Nuovi stimoli e un progetto diverso: “Avevo parlato col mister Di Francesco, mi ha subito interessato il progetto sportivo e la voglia di giocare, la fiducia che mi ha fatto capire il mister: tutte queste cose mi hanno spinto a venire a Frosinone. Avevo ricevuto questa offerta da tanto tempo, avevo la testa già al Frosinone anche per le parole del direttore Angelozzi. Sono molto contento di poter essere qui, poter giocare e farmi le ossa. Voglio dimostrare il mio valore e qui voglio fare di tutto per restare in A. Ho tanti aspetti sui cui dover migliorare e sono sicuro che il mister mi aiuterà a colmare il gap tecnico e tattico per raggiungere il top".

I consigli di Barrenechea e le parole di Gatti: “Parlando con Barrenechea e Kaio ci siamo detti dell’importanza di fare amicizia, gruppo. Avevo chiesto ad Enzo quando ci ha preceduto e mi ha subito detto che si è sentito subito come in famiglia. Ed è esattamente quello che ho trovato al mio arrivo. Abbiamo parlato con ‘Gattone’, mi ha detto che venendo qui potevo crescere molto in un ambiente sano e che avrei trovato un’ottima società e un ottimo allenatore”. Sull'idolo: "Ne avevo uno da piccolo, della squadra per la quale tifavo. E poi Messi, il più forte di tutti”. In chiusura un gesto scaramantico e altri sport: "Entro in campo con il piede destro. E poi provo a ricordarmi cosa abbiamo fatto in occasione della partita che abbiamo vinto, per cui speriamo di farlo spesso. Sport preferito? Mi piacciono molto il tennis e il padel”. Kaio Jorge, l'infortunio e gli obiettivi a Frosinone...