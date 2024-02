Di Francesco contrariato: "Huijsen? Doveva venire qui, serve rispetto..."

FROSINONE - Terza sconfitta consecutiva per il Frosinone che ora ha solo tre punti di vantaggio dal terzultimo posto. I ciociari di Eusebio Di Francesco, nonostante un super primo tempo, perdono 3-0 contro la Roma di Daniele De Rossi e incassano il ko numero 13 in campionato (completano il quadro sei vittorie e cinque pareggi). "Faccio fatica a parlare di una partita così - commenta il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco -. Per come è stato giocato il primo tempo trovarsi sotto di un gol è assurdo. Questo ti fa capire che quando le cose non girano, non girano. Come ci giriamo prendiamo uno schiaffo. C’è rammarico. In campo mettiamo impegno e qualità, mi dispiace creare così tanto e non concretizzare. Alla prima occasione loro segnano, per di più con un giocatore che doveva venire qui da noi. Mi aveva chiamato per sapere cosa poteva fare qui da noi e cosa pensavo io di lui, poi segna e esulta anche in maniera secondo me non corretta. Sono cose che aumentano il nervosismo. Quando deve girare, gira male. Il risultato non è bugiardo, di più. Però alla fine ha sempre ragione chi vince e le chiacchiere rimangono a zero". Il riferimento è all'esultanza dell'ex Juve che, dopo aver festeggiato come Cristiano Ronaldo, ha zittito il pubblico di casa.