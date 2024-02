Soulé e Paredes, siparietto fra ex compagni Juve prima del rigore della Roma

FROSINONE - La Roma batte 3-0 il Frosinone allo Stirpe e torna al successo dopo il ko in rimonta di sabato scorso all'Olimpico contro l'Inter (4-2) e il pareggio giovedì a Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata dei playoff di Europa League. A regalare il successo alla formazione di Daniele De Rossi (per il tecnico giallorosso quarta vittoria in sei partite) uno splendido gol dell'ex Juve Huijsen, Azmoun e Paredes.