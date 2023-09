Messias come Totti, selfie sotto la curva: c'è un motivo

Uno stadio gremito ha sostenuto il Grifone dal primo all'ultimo minuto esplodendo di gioia alle reti di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias. Subito gol all'esordio per l'ex Milan che, entrato al 76' al posto di Matturro, dopo soli 5' è andato in rete mettendo in ghiaccio risultato e partita. Fin qui il brasiliano è rimasto ai box a causa di un infortunio muscolare, ma appena ha messo il piede in campo ha dimostrato quanto può dare al suo Genoa. Al triplice fischio festa grande in campo e sugli spalti.

Genoa-Roma, Messias "imita" Totti

A tal proposito, ad assistere alla débâcle giallorossa c'era anche Francesco Totti, che ha lasciato lo stadio proprio dopo il poker dei padroni di casa, non potendo dunque assistere al selfie di Messias. Il classe '91, infatti, al termine del match ha "imitato" l'ex capitano della Roma immortalandosi con alle spalle la Gradinata Nord. Oltre a Messias anche altri calciatori hanno fatto il selfie sotto la Curva, il motivo? Un'iniziativa social della squadra rossoblù. Totti lo fece l'11 gennaio 2015 dopo avere realizzato una doppietta nel derby - la Roma era sotto 2-0 e pareggiò 2-2 - diventando così il marcatore più prolifico della stracittadina romana. "Ho preso in considerazione mille altre idee - dichiarò all'epoca il Pupone -. Ho dato il mio telefono a Guido Nanni. Gli ho chiesto di portarlo con sé sul campo. Non sono abituato a farmi i selfie, ma l'occasione era unica perché con quel gol entravo nella storia del derby. Poi ho dato il telefono ai digital media della Roma e ho detto loro 'utilizzatela come meglio credete'". Uno scatto diventato immediatamente virale. Chissà se Messias riuscirà nello stesso intento.