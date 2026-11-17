Ultimo giorno di riposo in casa Grifone , poi da domattina testa e gambe verso Reggio Emilia per la sfida al Sassuolo del neo tecnico D'Aversa, che la scorsa stagione subentrò a Baroni al Torino dopo la pesante sconfitta dei Granata proprio contro il Genoa di De Rossi. L'allenatore romano per la gara del Mapei potrà contare sulla rosa praticamente al completo con un solo, seppur molto grande, dubbio: Morten Frendrup . Il centrocampista danese a Lecce ha subito una distorsione alla caviglia destra che in un primo momento non destava preoccupazione, il dolore però è proseguito tanto che Frendrup ha dovuto saltare la gara con il Milan finendo in tribuna dopo che inizialmente era stato inserito tra i convocati. Ma De Rossi, al di là del recupero o meno di Frendrup, avrà ampia scelta nelle opzioni a disposizione. I rientri di Venturino e Havel , in panchina contro il Milan, possono diventare armi da sfruttare al meglio a gara in corso ed entrambi avranno due settimane di allenamenti in più nelle gambe. Così come per Colombo che dopo l'infortunio di Bucarest, subito proprio durante la sosta precedente, ha faticato più del previsto a tornare alla sua forma migliore.

Mitaj e Osmajic in forma Nations

Dagli impegni in giro per il mondo intanto il tecnico ritrova due giocatori carichi più che mai: il terzino Mitaj, che con la sua Albania si è guadagnato la promozione alla League B di Nations, e Milutin Osmajic, che con il Montenegro è andato ancora a segno proseguendo la striscia di gol che al Genoa lo ha già visto protagonista con 4 reti, l'ultima contro il Lecce, e un assist. Ieri invece in campo Ellertsson, Sow e Robinho jr, mentre sono attesi ancora da impegni sia capitan Vasquez che Wiafe, uno dei candidati a sostituire Frendrup in caso di assenza a Reggio Emilia. Gara che vedrà il solito esodo di tifosi genoani grazie anche ai 4000 tagliandi disponibili. Uno scontro diretto non semplice proprio per il cambio in panchina, con l’arrivo su quella dei neroverdi di D’Aversa, che punta a dare una sterzata ad una formazione reduce da cinque sconfitte consecutive. Per il Genoa invece l’obiettivo è far dimenticare il doppio regalo al Milan prima della sosta che ha portato alla vittoria dei rossoneri. Una prestazione lungo il solco delle ultime sfide, quelle che hanno permesso a Baldanzi e compagni di rilanciarsi in classifica, ma che è stata inficiata da due errori in fase difensiva subito puniti dai giocatori di Amorim.