Belgio, tripletta Lukaku davanti a Ibra: l'Inter spera nella rinascita

Delusione Lukaku

L'attaccante belga è entrato subito negli schemi di Simone Inzaghi nonostante una condizione fisica ancora non ottimale. L'esordio, però, è stato da sogno: vittoria e gol dopo appena 2' contro il Lecce. E nella sfida successiva, contro lo Spezia, l'assist per il gol di Lautaro Martinez che ha sbloccato il risultato. Dopo appena 3 gare, però, un fastidioso infortunio che lo ha tenuto fermo, salvo una brevissima apparizione con la Sampdoria in campionato, da fine agosto fino alla pausa per il mondiale in Qatar. Mondiale al quale ha partecipato, non al top della forma, con il suo Beglio, ma anche lì le cose non sono andate come sperava, sia come squadra che dal punto di vista personale. Una condizione atletica che, dunque, lo ha visto ritornare all'Inter in una situazione deficitaria, tanto più che Inzaghi non ha potuto che regalargli solo alcuni spezzoni di partita.

Voglia di riscatto

Pur avendo col tempo ritrovato minutaggio, e un gol pesantissimo contro il Porto in Champions League che è valso la qualificazione ai quarti di finale, il Lukaku visto quest'anno sembra solo un lontano parente di quello che incantò la Serie A appena due anni fa. L'Inter si attende da lui un finale di stagione da protagonista, anche perché in ballo c'è l'eventuale rinnovo del prestito con il Chelsea, sul quale Marotta non si è espresso con grandissima chiarezza qualche giorno fa. E Lukaku ha tutta l'intenzione di essere di nuovo decisivo, l'ha fatto intuire ieri nella gara tra Belgio e Svezia di Zlatan Ibrahimovic, match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo, e con i diavoli rossi che si sono imposti per 3-0 proprio grazie ad una tripletta del centravanti in forza all'Inter. Esultanza con dito davanti la bocca, a voler zittire tutte le critiche sul suo conto, pronto a voler riconquistare i tifosi del Belgio, oltre a quelli nerazzurri. Il deludente ritorno, il flop al mondiale, ora la voglia di rivalsa, Lukaku si gioca tutto in due mesi: sul piatto titoli, percorso in Champions League e permanenza all'Inter.