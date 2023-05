Inter, Marotta conferma Inzaghi: "Mai pensato di sostituirlo"

Marotta conferma Inzaghi al 100%

“Quest’anno non abbiamo mai pensato, nemmeno per un secondo, di sostituire Inzaghi. È riuscito a rafforzare la sua posizione grazie anche alle prestazioni della squadra che sono frutto della sua guida tecnica. La sua conferma, espressa in percentuale, è pari al 100%. È e sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno”, queste le parole di Marotta che non ha lasciato dubbi sul futuro di Simone Inzaghi come tecnico dell'Inter. Le 12 sconfitte in campionato, l'ultima a Napoli, non pesano sulla decisione del club che spera di poter sollevare i due trofei, dopo la Supercoppa Italiana, contro City e Fiorentina.