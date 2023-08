Audero, il numero all'Inter è quello della Juve!

L'estate 2023 ha portato una vera e propria rivoluzione in casa Inter in fatto di portieri. I nerazzurri, rispetto alla passata stagione, hanno infatti cambiato tutti e tre gli estremi difensori.

Da André Onana, Samir Handanovic e Alex Cordaz si è passati a Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro e Emil Audero. Proprio Audero, ufficializzato pochissimi giorni fa, è stato l'ultimo a raggiungere Simone Inzaghi e il suo staff.

Inter, Audero e il 77 già indossato alla Juve

Audero è arrivato dalla Sampdoria, retrocessa in Serie B, con la formula del prestito. Contestualmente, dai nerazzurri ai blucerchiati, è andato Filip Stankovic, che difenderà i pali della squadra di Andrea Pirlo. Nella giornata di oggi, sui canali social dell'Inter, è arrivata l'ufficialità del numero che indosserà Audero nella prossima stagione: si tratta del 77. Non è la prima volta che l'estremo difensore, però, veste questo numero. Se è vero che tra Venezia e Sampdoria sulle sue spalle ha indossato l'1, il 77 lo ha già avuto nella sua esperienza alla Juventus. Un ritorno al passato: il bianco cambiato con il blu, restano il nero e... il 77. Un numero non indifferente nemmeno per i nerazzurri, visto che fino a qualche mese fa ad averlo sulle proprie spalle era Marcelo Brozovic, fresco vincitore della Champions araba con l'Al-Nassr.