Acerbi su Kastanos da prova tv? Condotta violenta e antisportiva, i margini

Ancora una volta un episodio che riguarda l’Inter lascia strascichi di polemica sui social. La sfida con la Salernitana infatti, poi nella ripresa schiantata da Lautaro, avrebbe potuto prendere una piega diversa se l'arbitro Abisso o il Var avessero valutato diversamente un intervento di Acerbi su Kastanos nella prima frazione di gioco, con il match ancora bloccato sullo 0-0. Nell’episodio in questione si vede il nerazzurro andare dritto sul 20 granata (autore fino a quel momento di una grandissima partita) colpendolo con una gomitata, per poi buttarsi a terra dopo lo scontro "simulando" in preda al dolore. Il tutto a palla lontana abbastanza, come probabilmente gli occhi del direttore di gara focalizzati sullo scorrimento del gioco.