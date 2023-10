Pavard replica a Coman, è sempre Inter-Juve anche al Bayern

Benjamin Pavard è tornato a parlare della sua scelta di lasciare il Bayern Monaco per unirsi all'Inter. Il difensore nerazzurro, arrivato a Milano nell'ultima sessione estiva di calciomercato, sta iniziando a diventare una pedina importante nello scacchiere di Simone Inzaghi. In un'intervista rilasciata a Canal+, il francese ha toccato diversi temi a partire dall'influenza nella sua scelta dei connazionali attualmente al Milan, ovvero Theo Hernandez e Giroud: "Non ha influito particolarmente. È vero che Olivier e Theo mi hanno parlato dell'Italia, del calore dei tifosi che amano il calcio. E onestamente non sono rimasto deluso: quando ho visto l'ambiente di San Siro ho capito che è qualcosa di eccezionale. Ho un piacere folle a giocare qui".