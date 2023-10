Inter-Roma, operazione Lukaku per Inzaghi: come vuole fermarlo

MILANO - Un poker per fermare “Big Rom” , quattro giocatori per creare una sorta di gabbia nella quale limitare il centravanti della Roma. Un uomo in primissima battuta come Acerbi , capace nella sua prima annata in nerazzurro di disinnescare, fra gli altri, un certo Haaland, e tre “moschettieri” a raddoppiare. Simone Inzaghi conosce bene Romelu Lukaku , i suoi compagni pure. Al di là delle gare giocate insieme nell’arco di tre stagioni, ci sono giorni e giorni di allenamento, partitelle ad Appiano Gentile. Se c’è una squadra che conosce difetti, ma ovviamente anche pregi , del centravanti belga, quella è proprio l’Inter.

La decisione del Gos

In questi giorni il tecnico piacentino si è concentrato sulla Roma e soprattutto su come arginare il grande ex, il cui ritorno sta riscaldamento l’atmosfera, forse in maniera fin eccessiva, sia dalle frasi dell’ultimo mese di diversi protagonisti delle due “fazioni” - anche per questo oggi Inzaghi non parlerà in conferenza, né con la tv di casa -, sia per la scelta della Curva Nord di distribuire 30mila fischietti da utilizzare a ogni tocco di palla del belga; "evento” che però potrebbe non avvenire, come comunicato ieri sera dagli stessi ultrà nerazzurri sulle proprie pagine social: «Ennesimo abuso, fischietti vietati! Diecimila a Firenze due anni fa, ok (contro Vlahovic, ndr). La legge non è uguale per tutti!». La decisione - la Roma ha smentito di aver fatto pressioni - è stata presa dal Gos, il Gruppo Operativo Sicurezza coordinato dalla Questura di Milano, ma non significa ovviamente che alcuni fischietti possano comunque entrare a San Siro (difficile il controllo a tappeto di un oggetto così piccolo). Oggi non sono comunque da escludere eventuali novità, in un senso o nell’altro.