Inter, Qatar Airways nuovo sponsor: quanti milioni porta nelle casse

Inter, quanti soldi entrano con Qatar Airways

Secondo Calcio e Finanza, il club nerazzurro dovrebbe guadagnare quasi un milione e mezzo di euro per il resto della stagione in corso. Oltre alla cifra inerente all'annata 2023/2024, la partnership fa ben sperare per quanto riguarda lo sponsor della divisa (uno spazio che sarà scoperto solo a partire dalla prossima stagione). All'interno dell'accordo sarebbe prevista una clausola che si potrà attivare entro gennaio 2024: Qatar Airways potrà diventare sponsor di maglia a partire dal 2024/2025 per una cifra vicina ai 20 milioni di euro a stagione. Dunque, Paramount+ scomparirà dal petto della divisa dell'Inter. In ogni caso, tutte le altre informazioni inerenti a questa collaborazione verranno svelate dal club nei prossimi giorni.