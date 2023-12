Acerbi: “Inter favorita? Dobbiamo stravincere il campionato, ma la Juve…”

"Sapevamo che sarebbe stata una partita brutta, su un campo ostico. Loro una squadra che non ti fa giocare, grande aggressività. Non la nostra migliore partita, il risultato è nato da calci piazzati. Il pareggio più che giusto". Sono le parole del difensore dell' Inter , Francesco Acerbi , ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 maturato contro il Genoa .

Acerbi: "La voglia di fare qualcosa di importante ce l'abbiamo"

"Però quest'anno vorrei ricordare una cosa: abbiamo cambiato così tanti giocatori. Thuram è molto forte, non lo pensavamo. Carlos Augusto, Bisseck, abbiamo cambiato tre portieri... Abbiamo dimostrato che col gruppo facciamo grandi cose. Ma sono andati via Brozovic, Handanovic, Dzeko, Lukaku... giocatori che erano fortissimi, anche in Europa. Abbiamo preso giocatori da punto di domanda poi rivelatisi forti, utili, poi il gruppo ha fatto il resto. La voglia di fare qualcosa di importante ce l'abbiamo. Noi stiamo dimostrando, un pareggio dopo sette vittorie ci sta. Un pareggio in un campo difficile, ma più che giusto. Cerchiamo sempre di puntare in alto perché abbiamo tutte le capacità di vincere. Poi serve un po' di fortuna...".