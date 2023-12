Dimarco, ufficiale il rinnovo con l'Inter: i dettagli

Federico Dimarco e l' Inter , la storia continua. "Te l'ho promesso da bambino..." canta il coro della Curva Nord, più e più volte ripreso dallo stesso esterno nei suoi post sui social. Nelle ultime settimane ha trattato il rinnovo con la società e, all'indomani della gara contro il Genoa (lui assente per infortunio ), la società ha comunicato l'ufficialità del prolungamento di contratto: "Una storia iniziata molto tempo fa e destinata a durare.." ha scritto su Instagram e poi nelle nota ha specificato che "il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027". Quella fra Dimarco e l' Inter è una storia d'amore iniziata sin da bambino, perché sin dall'età di 7 anni è cresciuto e ha giocato con i nerazzurri per tutte le giovanili. Poi ci sono stati i prestiti, importanti per crescere, ad Ascoli, Empoli, Sion, Parma e Verona, prima di tornare e diventare un punto fermo del club. Nelle ultime due stagioni tra i migliori esterni d'Europa, premiato con l'inserimento nella Top 11 della Champions dopo la finale persa a Istanbul con il City. Dopo la firma è arrivato anche il suo messaggio sui social.

Dimarco, il messaggio dopo il rinnovo

Federico Dimarco, dopo aver firmato il rinnovo quadriennale con l'Inter, ha voluto scrivere un lungo messaggio sui social per descrivere le sue emozioni: "Io l’Inter l’ho sognata da bambino, l’ho sfiorata, vissuta, l’ho dovuta lasciare e poi l’ho ritrovata quando ormai non ci credeva più nessuno. È lavoro ma è passione, tifo, fatica, soddisfazione, sofferenza, gioia e amore puro. È la mia vita. Grazie alla società, al mister, allo staff, ai miei compagni e a tutti quelli che lavorano ad Appiano e in sede. Grazie alla mia famiglia e a chi lavora con me. Ma soprattutto grazie a voi e al vostro affetto. Dicono sempre che viaggiare sia una delle cose più belle da fare. Vero, ma aggiungo che niente è come tornare a casa e.. restarci!". Questo è stato il lunghissimo post dell'esterno nerazzurro.