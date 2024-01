Inter al lavoro per il Verona: Calhanoglu assente! Lautaro e Dimarco...

Nuovo anno al via per l' Inter . I nerazzurri, dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa , hanno ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. Sabato 6 gennaio, nel lunch match, a San Siro arriva l' Hellas Verona . Simone Inzaghi spera nel recupero di Lautaro Martinez e Federico Dimarco (quest'ultimo fresco di rinnovo di contratto ), assenti per infortunio nelle ultime due sfide di Serie A .

Lautaro, Dimarco e Calhanoglu: il punto Inter

Qual è, ad oggi, lo stato dei due calciatori? Sia l'accante argentino che l'esterno azzurro, nella sessione di allenamento odierna, avrebbero continuato a svolgere lavoro a parte. Chi invece sarebbe andato via presto da Appiano Gentile è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista classe 1994, infatti, sarebbe tornato a casa per un leggero attacco febbrile. La sua presenza nella sfida contro il Verona, comunque, non sembrerebbe comunque essere messa in discussione. Da valutare giornalmente invece le condizioni di Lautaro e Dimarco, per capire se potranno essere a disposizione di Inzaghi per il match di sabato e, nel caso, se già pronti per scendere in campo dal 1' o soltanto per la panchina.