Lautaro e il segreto Inter: "La Juve l'abbiamo studiata, tantissimi video"

MILANO - L'Inter batte 1-0 la Juve grazie a un'autorete di Federico Gatti e vola a +4 in classifica dai bianconeri. Grandissima felicità per il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez che al termine della sfida commenta: "Sicuramente per noi oggi era una grande opportunità. Per il nostro percorso e per continuare sulla strada: abbiamo fatto un'ottima gara per gioco e personalità, per come abbiamo riaggredito ogni volta che perdevamo palla. Abbiamo messo in difficoltà una Juventus che stava dietro per ripartire, abbiamo fatto tanta analisi video su questo. Siamo molto contenti. Avere la fascia al braccio è un motivo in più di assumersi le responsabilità - continua -, ma credo di aver sempre dato il massimo per l'Inter e avere trasmesso certi valori ai compagni. Quelli che mi insegnava mio padre quando ero piccolo e giocavo. Il gruppo è la cosa più importante, il nostro è ottimo già dallo scorso anno e sono molto contento di stare qua, crescere con loro e cercare di raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente".