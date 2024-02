Pagelle Inter: Pavard fuoriclasse, Calhanoglu è luce, Mkhitaryan professore

L'Inter vince la sfida scudetto contro la Juve e vola a +4 sui bianconeri (e con la gara contro l' Atalanta ancora da recuperare). Alla squadra di Simone Inzaghi basta un autogol di Gatti per conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla conquista al titolo di campione d'Italia . Importante la prestazione offerta dall' Inter nel big match di San Siro: brillano Pavard , Calhanoglu e Mkhitaryan . Bene anche Dimarco e Barella . In attacco il migliore è Thuram . Andiamo a vedere nel dettaglio voti e giudizi dei nerazzurri dopo l'1-0 contro i bianconeri a San Siro .

Dirige come un robottino il giropalla ma di parate proprio non ne deve fare.

Benedetto il giorno in cui Inzaghi ha chiesto di fare all-in su di lui (sempre merito dell’allenatore è stato l’acquisto di Acerbi, che all’Inter non voleva nessuno, ma è un altro discorso...). Interpreta la partita con il piglio del fuoriclasse riuscendo anche a essere più propositivo del solito: mette un pallone d’oro a Dimarco (che sbaglia), il gol del vantaggio nasce grazie a una sua giocata e, in difesa, fa tutto alla perfezione nel primo e pure nel secondo quando deve alzare esponenzialmente il livello di attenzione vista la reazione della Juve.