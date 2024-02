Acerbi travolto dalle polemiche: gol e dito medio ai tifosi Roma

L' Inter continua a vincere, senza sosta. Comprese le due gare della Supercoppa Italiana, sono 7 i successi consecutivi dei nerazzurri. L'ultimo ieri, all'Olimpico in rimonta contro la Roma di Daniele De Rossi per 2-4. Eppure era stata proprio la squadra di Simone Inzaghi , ieri squalificato ma ugualmente incisivo con i suoi calciatori al telefono , a passare in vantaggio con la rete di Francesco Acerbi .

Acerbi, gol e gestaccio contro la Roma

Il difensore nerazzurro si è reso protagonista di un'esultanza che ha fatto non poco scalpore dopo il gol del vantaggio, ma che è balzata all'occhio soltanto diverso tempo dopo. Il centrale ha segnato su sviluppo da calcio d'angolo con un colpo di testa. Una gioia sospesa dopo la revisione di Guida con l'On-field review. Rete, alla fine, convalidata e dunque gioia per l'Inter e Acerbi. Ma proprio quest'ultimo, per celebrare la sua marcatura, ha rivolto un dito medio ai sostenitori della Roma.

Ufficialmente nessun motivo apparente per il gesto del classe 1988, a è facile comprendere il clima di tensione tra lui e i tifosi di casa, visto il passato alla Lazio del difensore (in biancoceleste dal 2018 al 2022). Non si è fatta attendere la replica dei supporters giallorossi: quando Acerbi ha lasciato anzitempo il campo (sostituito da de Vrij al 63' dopo un indurimento al polpaccio destro), sono arrivati al suo indirizzo cori tutt'altro che teneri. Sui social, intanto, sono stati diversi i commenti di disappunto per il gesto del centrale.