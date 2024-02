Inter, infortunio Acerbi: le condizioni e i tempi di recupero

La serata dell'Olimpico ha dato ulteriori certezze all'Inter capolista, che ha battuto la Roma in rimonta portandosi a +7 dalla Juventus, impegnata questa sera all'Allianz Stadium contro l'Udinese. In dote, però, ha portato anche l'infortunio di Francesco Acerbi. Il difensore è stato protagonista assoluto della serata, in tutti i sensi: ha segnato il gol del vantaggio, si è reso autore di un gesto poco edificante nei confronti dei tifosi giallorossi, per poi uscire anzitempo causa problema al polpaccio.