Inzaghi su Inter-Atalanta: "Da 2 anni sto godendo". Su Frattesi e Bastoni...

Sul futuro

"Io sto benissimo qui all’Inter e mi trovo benissimo con la società. In questo momento è inutile parlare di contratto. Abbiamo gli ultimi tre mesi in cui tenere una concentrazione folle. Non mi interessa parlare di altro al momento e non credo interessi nemmeno alla società", le parole di Simone Inzaghi in merito alla propria situazione contrattuale con la società nerazzurra.