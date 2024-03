Acerbi, la compagna esulta sui social: "Ora sciacquatevi la bocca"

Dopo la decisione del Giudice Sportivo, che ha optato per l' assoluzione di Francesco Acerbi per insufficienza di prove , in merito al presunto insulto di stampo razzista rivolto al difensore del Napoli Juan Jesus, in difesa del calciatore dell'Inter entra a gamba tesa anche la compagna, Francesca Scarpari , protagonista su Instagram con un'eloquente stoccata ai detrattori dell'ex Lazio.

Francesca Scarpari risponde ai detrattori di Acerbi

In molti si sono espressi sul caso Acerbi-Juan Jesus nell'ultima settimana, con il difensore dell'Inter addirittura allontanato dal ct Luciano Spalletti dal ritiro della Nazionale italiana impegnata negli Stati Uniti nelle amichevoli - vinte entrambe - contro Venezuela ed Ecuador. Francesca Scarpari, avvocatessa mantovana, legata sentimentalmente al calciatore nerazzurro, dal quale ha avuto due figlie (Vittoria nel 2021 e Nala nel 2023), ha preso in prestito dall'ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci un'espressione che non ha bisogno di particolari spiegazioni: "Adesso sciacquatevi la bocca!".

Inter furiosa con Acerbi: il club sceglie il silenzio sul caso razzismo

Scarpari, il nuovo messaggio su Instagram

Poco dopo, Francesca Scarpari pubblica - tra le proprie storie Instagram - un selfie mentre regge nella mano destra un calice di vino. In sovrimpressione, il seguente messaggio: "Cin cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno".