Perché Bastoni ha tirato in ballo Moscardelli alla festa dell’Inter: il motivo

La festa Scudetto dell'Inter per le strade di Milano è proseguita fino a notte fonda, con i giocatori che si sono letteralmente scatenati insieme ai propri tifosi dopo la vittoria casalinga contro il Torino. Nel pomeriggio i calciatori campioni d'Italia sono passati a bordo di due pullman tra i propri sostenitori per la città, con l'episodio riguardante lo sfottò di Dumfries a Theo che non è passato inosservato, per poi riunirsi sulla terrazza 21 della Galleria Vittorio Emanuele dove tutti hanno fatto la propria apparizione. Chi ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa è Alessandro Bastoni, che al momento di prendere il microfono ha dichiarato: "Vi devo dire una cosa... Mi sa che Moscardelli si sbagliava. Siete i più belli del mondo!".