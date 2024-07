Sorpresa Inzaghi: l’ultima mossa Inter per puntare di nuovo allo Scudetto

Come ribadire la propria supremazia in campionato? Sorprendendo. Simone Inzaghi sa bene che per confermarsi non basterà ripetere quanto fatto nella scorsa stagione. Certo, ripartire dalla stessa base con l’aggiunta di Zielinski, Taremi e Josep Martinez - Inter e Genoa stanno ancora definendo gli ultimi dettagli, il portiere spagnolo non farà le visite neanche oggi - sarà un bel vantaggio rispetto alle avversarie che in questo mercato dovranno rinforzarsi o addirittura cambiare volto, con molti avvicendamenti in panchina.