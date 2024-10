Inzaghi, la Juve proprio non va giù: "Risposta Inter, con loro meritavamo noi"

"I ragazzi sono stati bravissimi. Non era semplice. Abbiamo visto in questi mesi cosa ha fatto l'Empoli in casa". Sono le parole di Simone Inzaghi , che al termine della trasferta al Castellani si è detto soddisfatto del successo che consente ai nerazzurri di mantenere il passo del Napoli, uscito vincitore dalla sfida contro il Milan a San Siro. Un successo firmato Frattesi (doppietta) e Lautaro Martinez , e che anticipa l'ultima sfida di campionato prima del ritorno in Champions. I nerazzurri torneranno infatti in campo a Milano il 3 novembre contro il Venezia di Di Francesco , per poi ricevere l' Arsenal di Arteta mercoledì 6.

Inzaghi: "Rimasti male dopo la Juve"

"Faccio i complimenti ai ragazzi, domenica ci eravamo rimasti male. Abbiamo analizzato le cose buone fatte e serviva una vittoria per riscattare il pareggio contro la Juve. Abbiamo lavorato con qualche limitazione, ma i ragazzi hanno dato una grande prova. Asllani è venuto in panchina con infiltrazioni. Abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo gestito il pallone non abbastanza velocemente ma ho detto alla squadra che alla lunga loro si sarebbero stancati - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . È un'ottima vittoria che volevamo con tutte le nostre forze. Siamo tutti soddisfatti per Lautaro. Io so bene cosa vuol dire far gol. Nonostante abbia in campionato una media più bassa degli altri anni sta facendo benissimo. Sono molto contento per lui, ho insistito perché in quel momento volevo che si prendesse una soddisfazione. Lui sarà sempre una soluzione, mai un problema. Un attaccante vive di momenti, l'ho tenuto dentro perché volevo si prendesse questa soddisfazione. Si meritava di tornare al gol, è stato bravissimo Barella a servirlo. Frattesi aveva fatto tre partite prima del derby d'Italia. Zielinski fortunatamente ci ha dato una mano". Inzaghi ha poi risposto sulla lotta scudetto e il rendimento del Napoli capolista.